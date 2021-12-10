邱澤係渣男？5大緋聞女友位位女神級　楊丞琳：8個月見不到10次！

【許瑋甯邱澤結婚】《當男人戀愛時》的CP成真了！邱澤、許瑋甯10日認愛，且一認愛就是宣布婚訊，細數兩人因為電影結緣，再到被爆熱戀中，期間從未正面回應，直至今日大方公開，給粉絲一個交代，也圓滿了電影的遺憾。



事實上兩人過往情史都曾經轟轟烈烈，許瑋甯與阮經天的愛情長跑無疾而終，曾讓無數網友感慨，而邱澤則是緋聞不斷，包括以下這幾位都曾是緋聞女友：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

而其中楊丞琳、唐嫣最為轟轟烈烈，雖然這兩位也已經結婚，但至今依然經常受討論。

邱澤和楊丞琳過去恩愛糾葛長達15年，兩人曾在2003年因合作《原味的夏天》生情，最後卻鬧得不歡而散。楊丞琳過去受訪時曾說過，和某位男星交往時，8個月竟然見不到10次面，等到她受不了傳訊分手，對方隔了半個月才回復，當時外界都傳這個男星就是邱澤，之後還有私密的傳聞不斷困擾兩人。

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楊丞琳也曾提過，因為過往的戀愛經驗，一度不敢再輕易戀愛，就這樣雙方的過往情愛長期糾纏，雖然都曾說過不想隨謠言起舞，但關係不免尷尬。

如今邱澤與許瑋甯成為伴侶，許瑋甯又和楊丞琳是摯友，外界不免擔心友情是否會因此生變，不過邱、楊二人2018年時已在台北電影獎上破冰同台，當時邱澤奪下影帝后，楊丞琳大方道賀，多年恩怨算是畫上一個休止符。

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