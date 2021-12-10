邱澤結婚｜許瑋甯情路極坎坷！戀阮經天8年談婚論嫁卻慘被4度劈腿

【邱澤許瑋甯結婚】許瑋甯今天宣布和邱澤結婚，回顧過往許瑋甯情史顯示出她的個性，如果真的愛的就會油門催下去，但如果不愛了，說分就分再也不回頭阮經天如此和劉又年也如此史。
2007年許瑋甯和阮經天兩人在墾丁被拍到互抹防曬油，戀情因此曝光。許瑋甯陪著阮經天歷經金馬稱帝的風光，也因金馬50提早離席未參與歷屆帝后大合照，被轟到臭頭的低潮，更一度論及婚嫁。
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但兩人交往的8年間，阮經天至少被爆三度劈腿偷食，2015年又被爆沾上中國大陸已婚H女星，讓許瑋甯徹底心死，並搬出兩人愛巢、斬斷戀情。兩年後她認愛攝影師劉又年但今年三月就被爆兩人已分手離婚。
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許瑋甯和邱澤相戀其跡可循，邱澤獲得台北電影節影帝大獎時曾在台上感謝「我的女主角」，當時就被外界認為是認愛的前奏。果然就在今天宣布結婚，迎來外界滿滿的祝福。
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