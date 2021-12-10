許瑋甯結婚閨密林心如一早就知？《華燈初上》原定女主角竟是她

【許瑋甯邱澤結婚／華燈初上】邱澤、許瑋甯因主演《當男人戀愛時》爆出假戲真做，10日早上許瑋甯拋出震撼彈，直接宣布：「我們結婚了！」。而曾在《16個夏天》被許瑋甯視為最愛的林心如，則在第一時間就現身祝福。



許瑋甯的好閨密林心如則在第一時間獻上祝福：「開心～幸福快樂永遠」她的留言留言似乎早就知道兩人戀情，一點也不意外。

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其實林心如好幾次在公開活動上被逼問許瑋甯的感情狀況，但林心如都守口如瓶，她籌拍的《華燈初上》最早女主角也是鎖定她，只是檔期無法配合兩人沒合作成，這次許瑋甯跟邱澤直接官宣結為夫妻，林心如也似乎早就知情。

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林心如表示非常非常的為許瑋甯開心，要兩人幸福一輩子，並說：「瑋甯是一個值得被疼愛的好女孩。」

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