許瑋甯閃婚｜和錯的人一起才要刻意經營　8個相處細節笑過一輩子

熱戀時愛得水深火熱，直至結婚共組家庭後，為了柴米油鹽等小事吵個不停，才慢慢發覺彼此不適合的人比比皆是！究竟身邊這個人心靈與個性是否與自己契合，適不適合走得長久？



我常常和別人擁抱 卻沒有抱過你

我總是耐心聆聽別人 卻總是忽略你

或許你對我不太公平 但我不想讓它變成藉口

我很想說 並且想要現在告訴你 我愛你 我愛你

你總是握著我的手 一個筆畫一個字的走

你手心的溫度依然溫熱 溫熱著我的手背

黑夜裡腳踏車飛奔到醫院 一鍋熱騰騰的鹹稀飯

那是我 至今最最人間最美味 的美味

——萬芳〈原來我們都是愛著的〉

戀愛的時候彼此會有很多事情需要摩擦，如果無法有段良好的關係就會選擇分手。

即便，真的結婚了，又會遇到新的挑戰，像是長輩給予的壓力或是彼此之間的目標和期望無法完成。在某些時候，我們在戀愛時會隱藏著自己無法講的習慣與怪癖，但婚後卻會經過時間的考驗而原形畢露愛自己的體現，是不因任何人委屈自己，找個相處起來舒服輕鬆的人在一起，會更開心自在。 究竟，一對真正快樂的夫妻要怎麼維持，又有哪些需要注意的地方呢？

一起來看看國外媒體網站【bustle】的以下這八點小建議，讓你重新思考與愛人間的相處方式吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 不要挑剔，像你們見面那天一樣善待對方

婚姻常會經歷一段長時間的考驗，如果面對的方式是不斷的互相批評和忍耐，只會讓這段關係維持得很有壓力，為了降低偶爾對對方看不順眼的時刻，或許將心情放輕鬆，用柔和的眼神面對彼此的每個早晨，少一點挑剔，會使你開啟美好的一天。另外，即使是最小的讚美或手勢，如果不出意外，也是表達彼此愛意的好方法。這是一個可以創造奇蹟的簡單指導。

2. 一次爭論一件事，就事論事即可切莫翻舊帳

當您處於激烈的爭論中時，請一次只爭辯一個問題。將彼此的所有錯誤都歸結起來不會讓您無處可去——您最終只會繞圈子，直到你們都臉色發青。關係再良好的的伴侶也會有所爭執，但吵架也是有分好壞。如果你們每次的互罵都是在爭過去吵的事，那代表彼此不但沒有進步，良好的爭執是只吵一件事，或是新的小事，順便為你過去做錯的某一件事情道歉，而不是將對方過去的過錯全部再拿來罵一遍，這樣只會造成更多不愉快而已。雖然這真的很難執行，但它真的很值得。

3. 互相幫助，用你無私的愛，給他需要的東西

你應該首先愛自己和照顧好自己，但在正常的關係中，你將會發現你越是無私地把你的時間和精力給你的伴侶，他對你做的也就越多，也就越快樂你們在一起。雖然這聽起來很俗氣，但這是真的。真正的愛是你知道對方需要什麼，當你們無私投入時間和精力給彼此，就會是一個非常甜蜜的交流。如果他工作一整天後筋疲力盡，或許你可以幫他整理包包，問他要不要幫忙泡一杯熱可可之類的。

4. 一有機會就抽出時間，讓關係保持在蜜月階段

你有沒有想過能夠讓幸福持久的方法是什麼？71歲的女演員 Helen Mirren 曾說過，她能夠與丈夫在一起這麼久，是因為經常旅行的關係。偶而的旅行可以讓彼此放鬆，也能讓自己保持在蜜月階段，就算是一個小時的路程也好，這些小小的方法是使他們保持快樂的關鍵。這個小遊戲讓我們保持自己的獨立感，這對我們保持對自己的快樂至關重要。

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5. 專注彼此的承諾，不要理會任何人給的壓力

外面給予一對伴侶的壓力，是單身的人無法想像的，像是什麼時候要生小孩，或是結婚後要不要工作，等等。這些長輩給予的期望會讓我們在生活中喘不過氣，這時候建議你們，回過頭來想想彼此當初的承諾，忘了周圍的人對你們看法，隨時互相提醒，讓這段關係回到最一開始的美好。建議你和你的伴侶忘記你們周圍的人對你們的要求，而是記下我們想要從彼此和我們的生活中得到什麼。

6. 吵架的時候，在你坐下來認真談話之前冷靜下來

十有八九，當說出一些幾乎不可原諒的事情時，它是出於熾熱而沉重的憤怒。為了避免互相吐槽最糟糕的事情，請切記，當你生氣時就該走開，等心情冷靜下來再回來。當付諸實踐時，它會產生奇蹟。在我們說話之前消除所有強烈的情緒有助於你們更快地完成談話，而不是你們帶著憤怒來到餐桌旁。在學會雙方溝通的方式之前，我們最好先想好心裡要說的話再決定開口。面對吵架時，兩人是否能夠理性的解決問題是非常重要的。

7. 永遠不要在公共場合互相貶低彼此

雖然時不時地調侃愛人並沒有錯，但在社交場合讓彼此尷尬完全是另一種惡果。你們應該是彼此最大的粉絲，而不是彼此的敵人。即使你們在一起的日子不好過，你們能做的最糟糕的事情就是在公共場合把彼此當作廢物對待。這不僅讓其他人都感到不舒服，還會讓你們兩個之間的事情變得更糟。如果你沒有把情緒控制好，並在許多人的地方怒罵，只會造成彼此之前嚴重的關係損害。

8. 別把事情看得太認真。一段良好的關係，要靠歡笑聲來維持才能長久

如果沒有笑聲，關係就沒有生命力。科學也同意這一點。研究表明，經常一起笑的夫妻更幸福，也更有可能在一起很長時間。這麼長的時間相處，一定會有沉悶也會有歡笑，要讓一段關係維持得很好，哪有不靠幽默感來讓彼此開心的。能夠聽到笑聲的愛情，是一段非常健康的戀愛相處，也有科學研究，夫妻如果有越多的歡笑在生活中，感情就能維持很長的時間。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】