飛虎３｜黃宗澤吳卓羲三度合作　2分鐘預告電影感強超震撼

近年香港同內地在影視資源上多了許多合作機會，近日由邵氏兄弟同優酷視頻合作的劇集《飛虎之壯志英雄》即將播出，引來不少網友非常期待。在最新播放的預告片當中，劇集電影感相當重且爆破場面特別多，畫面非常逼真，另外集齊多位演技派鬥戲，網友單看預告已經熱血沸騰，特別是看到兩大男神黃宗澤﹑吳卓羲合作，未正式播出已經好評一片。

《飛虎之壯志英雄》即將播出 。（《飛虎之壯志英雄》微博圖片）

短短2分鐘的《飛虎之壯志英雄》預告片已經相當有看頭，一開始以有匪徒持槍於演唱會現場開槍帶入故事，鏡頭以高角度拍攝俯瞰整個香港，加上懸疑的音樂節奏作背景，在聽覺上讓人有一種緊張感。隨後進入另外一個綁架人質的故事，許Sir（苗僑偉飾）在大街上追車奔跑還同匪徒搏鬥相當剌激。過程中展現出飛虎團隊精神，一致對外同匪徒搏鬥，雙方攻擊的畫面槍林彈雨，巴士爆炸﹑汽車爆炸﹑汽車從高樓墜下等，爆破場面特別多真實感相當重，整個拍攝手法﹑節奏感相當有電影的感覺。

拍攝手法非常有電影感。（影片截圖）

爆破場面特別多。（影片截圖）

當然，警匪片少不了臥底的環節，在這一個劇情設計上，增添了一種緊張感，在預告片中飛虎隊成員高子樂（吳卓羲飾）就對梁競徽的身份起了懷疑，不知道他是好人還是壞人。另外，吳卓羲在街頭上同匪徒打鬥一幕相當精彩，整個人在車門外同匪徒搏鬥，面容猙獰你一拳我一腳，節奏感強烈。單看這2分鐘的預告相當高質，不少網友都給予好評，激讚預告片滿滿誠意，迫不及待已經要追劇了。

吳卓羲同匪徒搏鬥。（影片截圖）

大家的追劇原因除了劇情緊湊之外，最大因素是黃宗澤同吳卓羲兩位好朋友再次合作。他們在警隊中分別任職不同部門，但有一定的對手戲，而有細心的網友就發現其實他們在演戲生涯中一共只合作8次而已，但其中有三次的劇集題材就是與飛虎有關，相當搞笑，包括《飛虎之潛行極戰》﹑《飛虎之雷霆極戰》同《飛虎之壯志英雄》，其他劇集有《英雄刀少年》﹑《衝上雲霄》﹑《我愛HK開心萬歲》（電影）﹑《廉政狙擊·黑幕》﹑《戰毒》。

黃宗澤同吳卓羲8度合作 。（影片截圖）

黃宗澤同吳卓羲三度合作《飛虎》系列。（影片截圖）

另外，在預告片中展Sir 馬德鐘的表現相當搶眼，特別是其一雙凌厲的眼睛，充滿對隊友的懷疑，一句：「我一定不會放過你」，非常有型。眼見他在是次劇集中親身上陣的畫面比較少，多以身穿整齊的西裝示人，原來翻查官網他的職位原來比起前兩季《飛虎》連升四個級別，從第一季的高級督察﹑第二季的指揮官到第三季的飛虎隊總指揮，他已經是警司級別的職務了。

馬德鐘的職級已經升到警司級別。（影片截圖）

職位升級就連馬德鐘的模樣乍看之下亦有所不同，53歲的他臉部輪廓線條明顯，眼窩、雙眼皮深邃，臉容相當精緻，同前兩季的展Sir大為不同，差一點難認得出他，逆齡生長的他看來花了不少功夫保養。

馬德鐘的模樣愈來愈精緻。（《飛虎之壯志英雄》微博圖片）