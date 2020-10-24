錦繡南歌｜8位中佬男星張兆輝微博粉絲急升　三屆視帝竟然排最尾

香港有不少年過半百的男明星已經轉移陣地往內地發展，他們劇接劇拍不停，雖然較少擔任男主角，多出演父親﹑師父等角色，但人氣不比主角差，憑出色演技依舊大受歡迎。就好似最近在無綫熱播中的劇集《錦繡南歌》般，出演女主角李沁父親的張兆輝就是好例子，使他話題度大增微博粉絲人數日趨增加有274萬相當之高。

在不少北上發展中佬男明星來講他的人氣相當高，但始終不及一位男神代表有288萬之多居冠，讓我們一起來看看吧！

張兆輝因為《錦繡南歌》人氣再急升。（《錦繡南歌》微博圖片）

現年57歲的張兆輝保養得宜，臉上絲毫見不到半點老態，在《錦繡南歌》中雖飾演李沁的父親，但人物設定他是大將軍不時需要打仗，而打仗的模樣同衝鋒陷陣的力量令人覺得他超有型，絕對是一位有型爸爸。因為角色討好加上顏值高的關係令他獲得不少討論，而且他還不時在微博上更新日常動態，同粉絲五動令他微博人數有所增加，現前有274萬人追蹤排在第二名。

張兆輝微博有274萬人追蹤排在第二名。（張兆輝微博圖片）

事實上張兆輝在內地發展時間並不長，翻看資料得知他大約在2014年才去內地發展，只拍攝過9部內地劇而已，包括《湄公河大案》﹑《擇天記》等，短短四年之間粉絲人數就有274萬，可想而知他多麼懂得經營。比起早些年回內地發展的羅嘉良﹑温兆倫等人來得厲害。

温兆倫因為拍片關係令他受到關注。（視覺中國）

而獲得第三名的就是有「少女殺手」之稱的温兆倫，他的微博粉絲有158萬人追蹤。事實上他大約在2005年就去內地發展，這15年間雖然有拍劇但並不多，只是一年一套劇而已，但最吸引粉絲關注的則是他不斷拍片上貼微博同粉絲互動，時而拍片唱歌時而拍片日常家庭生活，內容都非常精彩，親民的作風令他大受歡迎。

三哥微博目前有90萬人追蹤，成績尚算不俗。（苗僑偉微博圖片）

「型佬」苗僑偉（三哥）則排第四名，不少內地網友都對他出演的警察角色都難以忘記。除了本身外型出色之外，演技更相當厲害，最近主演的合拍劇《使徒行者3》就率先在內地播出，又為他吸來不少粉絲。而他亦好識做不時更新微博，目前有90萬人追蹤，成績尚算不俗。第五名就是吳啟華微博有83萬人追蹤，在內地發展約14 年的他不停拍劇，雖然劇集不算大紫大紅但他就非常懂得在微博宣傳，慢慢提高人氣。

緊接着第六名的就是有「舞台劇王子」之稱的謝君豪，現年57歲的他微博粉絲有61萬人追蹤。不講不知他是眾多中佬男明星中拍最多內地劇的一位，從2000 年起就拍了超過50部劇，幾乎一年有三劇在手，可見他在內地市場是吃得開的。演技了得的他單是待播劇就有6 部，而他亦不時在微博同粉絲有互動，親民作風好感度滿滿。

第五名就是吳啟華﹑第六名就是謝君豪﹑第七名就是呂頌賢。（吳啟華﹑謝君豪﹑呂頌賢微博圖片）

而第七名就是呂頌賢微博有55 萬人追蹤，在內地發展超過10 年的他雖然少拍劇，已將重心轉移在飲食生意上，但完全不影響他的人氣。事關他非常親民無時無刻在微博公開自己的最新動態，同粉絲有互動不覺得他消失在幕前，所以大家一直對他有印象。排在他後面第八名的就是羅嘉良，目前他的微博粉絲有52萬人追蹤，在內地發展多年的他是繼謝君豪﹑呂良偉之後拍最多內地劇的一位，而且他回內地發展的時間好早大約在2003年左右，但粉絲人數都不超過百萬，看來他需要多加努力經營。

至於第一名就由「丁力哥」呂良偉奪得，現年63歲的他在2000 年初起就往內地發展。即使現在他亦在市場吃得開大繼續劇接劇拍不停，2017年拍攝新版《射鵰英雄傳》飾演一燈角色又再度令他走紅，而且在電影方面更有7部待播作品，可想而知他有多麼的厲害。

另外，他亦貼近時下的娛樂模式，不時上綜藝節目同拍攝直播，最近就參加《花樣實習生》同一班年輕偶像一起玩，自自然然引起話題，加上無時無刻更新微博所以令他有288 萬人追蹤，成為中佬男明星中的第一名。

呂良偉最厲害有288 萬人追蹤。（呂良偉微博圖片）