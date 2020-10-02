錦繡南歌︱張兆輝睇得打得網友讚靚仔　57歲超Fit身材唔輸小鮮肉

無綫（TVB）熱播的內地劇《錦繡南歌》除了李沁獲得觀眾喜愛之外，在劇中飾演她父親的張兆輝同樣深受歡迎，角色討好再加上演技出色，令他人氣再次急升。雖然現年他已經57歲，但無論膚質還是身材都狀態大勇，甚至獲網友稱讚是全劇最靚仔的男演員，事實上他保養確實有一套，比起許多年輕男藝人來得更Fit。

在劇中張兆輝飾演的沈廷章是一位大將軍，人物設定他有多位子女，所以留起了鬍鬚讓整體感覺更成熟一些。雖然如此，但並不顯得蒼老，還身體強壯得很隨時征戰沙場殺敵，非常有型。所以有不少網友覺得他出演該角色非常合適，還大讚他是全劇中最靚仔的男演員，被他的Fit 爆狀態所吸引，其實戲外的他同樣狀態大勇，擁有壯碩好身材顏值亦沒有崩壞，完全不輸年輕一輩的男明星。

張兆輝在劇中飾演李沁父親 。（《錦繡南歌》微博圖片）

現年57歲的張兆輝深明做明星的道理，隨時隨刻都要保持最佳狀態示人，所以他有自己一套保養秘訣。眼見他沒有太多皺紋，皮膚狀態看起來還很緊緻，原來他抗衰老偏方就是吃黑蒜醋，據指他還懂得自製黑蒜醋，還好大方將這個秘訣在節目上同大家分享。事實上，黑蒜含有硫胺素﹑檸檬醛等元素，有助增強免疫功能、抗氧化、增強活力等功效，但畢竟是屬於發酵性食物，容易因發霉而引致中毒，所以略為煮熟進食為佳。

雖然黑蒜有多種營養功效，但不是人人都適合進食，特別是患有白血病、凝血不良的人﹑還有嬰兒等都是不適宜進食的。

膚質狀態非常好。（張兆輝微博圖片）

張兆輝除了靠黑蒜醋回春之外，他太太亦開美容公司亦曾用他做生招牌，應該有做一些醫美保養，令其容貌更年輕。但內在的保養其實好難依靠機器，所以他有運動的習慣，他曾出席活動時表示過每星期都要健身一次，閒時更會踢足球，維持身體機能讓其靈活性更為充足。

除此之外，他還喜愛行山﹑跑步，近日他就在微博上貼一段跑步影片，見他身穿背心短褲，露出結實肌肉，背上一個小背囊，整個裝束非常Young，還快跑追趕好友馬海倫的車，步伐穩健如飛非常厲害。

曬肌肉跑步。（影片截圖）

正因為有運動的習慣所以他四肢肌肉非常發達，在同好友黃日華合照時，其二頭肌飽滿顯見，狀態完勝好友。或許因為如此他在55歲的年紀還可以接演警匪片，就好似在《飛虎之潛行極戰》飾演雷焯鋒，大曬好身材同一班年輕演員作戰，目前還拍攝《飛虎之壯志英雄》，又是以勇猛警察形象示人，狀態非常不錯。

二頭肌盡現。（張兆輝微博圖片）

57歲的他顏值同身材都無得彈，甚至於比起許多年輕過他的男藝人還要出色。就好似昔日小生52歲的魏駿傑，目前的他發福不少，已經散發中年大叔的味道。另外一位就是46歲的吳彥祖，他除了髮線向後移得厲害之外，皮膚亦鬆弛許多皺紋盡現，看來他們要好好向張兆輝學習學習啦！

魏駿傑發福不少。（視覺中國）