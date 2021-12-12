Jace陳凱詠周六舉行首個個人演唱會　Serrini、AK@MIRROR驚喜亮相

歌手陳凱詠（Jace）於周六（11日）在九展Star Hall舉行首個個人售票演唱會《FWD 富衛保險呈獻 陳凱詠 UNBORDERED 演唱會》頭場。Jace身穿火紅色皮褸Rocker形象登場，獻唱《天生二品》揭開序幕，緊接是熱身歌Avril Lavigne的《Sk8ter Boi》及Olivia Rodrigo的《good 4 u》。Jace隨後使出殺手鑭「秒殺」大家的喉嚨，換上性感火辣的緊身戰衣，熱舞演繹《收聲多謝》，索爆造型令全場尖叫聲不絕，性感女王的霸氣震懾全場。Jace跟大家打招呼：「大家好！現場有幾多係個二品官？由上次《PROCESSED》演唱會400人今次我哋嚟到Star Hall喇！多謝大家！」



演唱會中段，人氣獨立歌手Serrini一身bling bling驚喜登場，與Jace合唱《相對濕度》，兩人洋溢自信，鼓勵大家有想做的事就去做，只要有自信就漂亮。Jace笑言：「下次你開show唔搵我做嘉賓可以搵我做Dancer㗎！」Serrini又演唱《~旋轉 with me*》。此外，Jace為大家送上準備已久驚喜表演，將武術花劍揉合舞蹈，剛柔並重讓大家感受不同面向的陳凱詠，隨後演唱《虛擬人與我》及《Cold》期間，台下一片手機燈海。

歌手Mike曾比特亦亮相做演唱會嘉賓，二人合唱《想正常》及《自以為》，輕快的R&B令眾人載歌載舞，Mike又獨唱《我不如》。延續深情的感覺Jace演唱《沒有無緣無故的恨》，前奏富有感染力。

Jace與大家分享自己成為歌手前的經歷，她小時候喜歡唱歌卻自認唱得欠佳，缺乏自信表現自己：「我細個成日覺得自己唱歌唔好聽，又怕同人講鍾意唱歌會俾人話發明星夢。不過今日可以嚟到呢個舞台，我想同大家講，有夢想但係未達到嘅你放膽去做啦，我經歷過，只要俾自己慢慢進步，終有一日可以達成自己嘅夢想。」隨即她演唱《If I ain’t got you》。MIRROR成員AK（江𤒹生）為壓軸嘉賓，兩人合唱《隔離》及《曖 Tensions》，兩位跳得之人邊跳邊唱將氣氛推至高峰，AK演唱《金星女孩》再掀起高潮。

連串快歌環節，《DOITDOIT》、《Forever Summer》、《喘息空間》及《CityPop》引起全場氣氛高漲，再到《倒轉地球》、《跌嘢唔好搵》、《boyfriend material》、《得個等》、《大懶堂》及《Warriror》medley。唱到《我愛茶餐廳》時，Jace坦言：「好鍾意呢首歌，覺得好似自己『外貌帶點草根卻高雅』，哈哈！如果我要離開香港，一定會好掛住啲嘢食，希望之後可以留喺香港做音樂送畀大家。近來有啲朋友將會離開香港，送以下呢首歌畀大家。」她眼泛淚光唱出《Ciao》。Jace感性說：「能夠做得成呢個騷唔知點形容，有人提點我要珍惜每個時刻，的確時間過得好快，多謝每個鼓勵過我嘅朋友！」最後她演唱《I Wish》，安歌環節則演唱《想突然》及《隔離》，為演唱會劃上圓滿句號。