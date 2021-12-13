拳王．劇評三｜集數過半先講黎耀祥唔係反派　理由牽強成唯一敗筆

無綫劇集《拳王》第10-14集劇評。



《拳王》整個故事一切的起因源自於海正曦（譚俊彥飾）的死，石傲山（黎耀祥飾）作為教練的疏忽，以及海正曦弟弟海正藍（張振朗飾）的復仇而推進。追劇方向就是平凡人挑戰巨人的故事，清晰可見且簡單明瞭，主要就是睇張振朗的成長，以及黎耀祥怎樣壓制他。

張振朗為套戲操到咁fit，值得加分嘅。（《拳王》電視截圖）

可惜頭段的劇情中，作為「反派」的黎耀祥不夠「黑人憎」，而張振朗又太過笨兼麻煩，以致於犯駁位太多，影響觀感。觀眾始終搞不清，為什麼因為黎耀祥不理會譚俊彥傷勢而堅持作賽，會令張振朗對他有如此怨恨。打死海正曦的又不是石傲山，海正藍要報仇不是應該找打死他的對家拳手嗎？

拳王．劇評一｜一集出現三個Bug位 張振朗復仇唔夠力

打拳場面應該再多啲，最起碼視覺上會吸引到人。（《拳王》電視截圖）

來到劇情中段的第10-11集，故事才終於解開了這個謎團，或者說：「編劇終於幫呢個犯駁位打圓場。」石傲山和賀懷谷（翟威廉飾）一次把酒交談中，才說出了因由：「我太清楚佢（海正曦）啦，就算我阻止佢都會繼續打落去。」隨後籍住刑冠一（古天祥飾）因拳賽而令視力永久受損，之後與海正藍交談中，才向觀眾解釋「就算要失去性命，拳手都會為了夢想去打拳，值不值是由拳手決定」這個信念。

有咁多分支，點解海正曦（譚俊彥飾）的劇情又咁少？（《拳王》電視截圖）

然後，似是怕觀眾「睇唔明」，劇本又安插了一段石傲山的自白：「佢（海正藍）可以執着我做錯（指當日沒有為海正曦棄權的事），我可以選擇唔認同，睇邊個可以堅持到最後。」所以到頭來石傲山就只是與海正藍站在不同的對立面，才令觀眾產生「石傲山是反派」的錯覺。

拳王．劇評二 │ 劇本Bug位解決不到 靠演員努力演出挽救

睇到一半先講黎耀祥唔係反派，你講晒啦。（《拳王》電視截圖）

解釋是成立的，但與其花費編幅去講拳館其他人的奮鬥史、或者鋪排其他角色的感情線等支線劇情的話，是不是應該加插兩、三集篇幅講一下海正曦的為人？例如加插一段他為了拳賽拼命地，不理會健康地訓練的劇情，又或是加一段童年回憶給予他會為成為拳王而燃燒生命的正當理由。

關於海正藍（張振朗飾）同海正曦（譚俊彥飾）嘅兄弟篇幅又係太少。（《拳王》電視截圖）

如果整個故事因海正曦而起，那麼更應該多着重刻劃海正曦這個人物，他與石傲山的相處，教練與拳手之間的情誼，以及海正曦和海正藍的兄弟情。觀眾對他有了解就能代入這個角色，為了拳擊而燃燒生命而死時，才會觸動情緒令人感到可惜。再之後的海正藍為兄報仇而奮鬥，或石傲山扮壞人去引導海正藍變成拳王時，故事才更為完整。