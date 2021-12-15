小S重返台灣綜藝新節目將播出　林志玲拍片支持：讓我再次翻紅？

台灣女星小S（徐熙娣）同男星蔡康永主持的綜藝節目《康熙來了》，一直都深受兩岸三地觀眾歡迎，唯節目在2016年收官之後，二人已經好少在台灣主持節目。而事隔5年之後，小S終於重返台灣綜藝圈，同《康熙來了》製作人B2推出全新節目《熙娣想聊》，日前播放預告片引來不少討論，網友們都被她的直率﹑幽默的個性笑個不停，紛紛大表期待。

《康熙來了》一直深受兩岸三地觀眾歡迎。（影片截圖）

而眾所同知，過去的《康熙來了》捧紅不少明星，其中一直在節目上被小S針對的林志玲可以話是表表者，因為節目令她話題度急增，是節目不可或缺的代表人物。而她得知小S節目將快播出，更在日本特別錄製一段視頻祝賀小S，林志玲用溫柔的聲線表示：「我是小Ｓ最愛的志玲姐姐來囉，聽說小Ｓ要開新節目了，我好開心啊！會不會有可能因為這個節目能讓我再次翻紅呢？預祝熙娣想聊點擊量創新高，熙娣一定美翻螢幕，大成功。」不少網友都表示想見二人再度同框，想必會擦出更多火花。

《熙娣想聊》預告好好笑。（影片截圖）

林志玲錄視頻祝賀小S。（微博圖片）

而據小S自己在Facebook表示，《熙娣想聊》目前已經錄製了十集，而且每一集她都非常喜愛，想同大家分享。節目將在23日播出，我們就拭目以待。

小S非常喜愛新節目。（小SFacebook圖片）