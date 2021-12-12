青簪行｜吳亦凡涉誘姦劇集播出無望　傳一線男星取代補拍

內地男星吳亦凡在年中的時候被爆因為涉誘姦未成年少女，而被北京朝陽區警方批准正式作出逮捕，目前案件仍調查當中。正因為如此已被列為劣跡藝人的他，已經遭到業內全面封殺，以使導致他所拍攝的影視作品遭到下架，未播出古裝劇《青簪行》將石沈大海，播出無望。

但近日卻傳出《青簪行》有望死灰復燃，事關網上盛傳劇組已經找來一位一線男星取代吳亦凡，目前在補拍當中，引來網上不少討論。

《青簪行》因為吳亦凡而播出無望 。（微博圖片）

據網上一位微博博主爆料指出，《青簪行》已經找來林更新取代吳亦凡進行補拍，目前已經如火如荼在棚內拍攝，部份主演需要時還要再次進行拍攝對手戲，看來製作方仍不願放棄該劇。據內地媒體報道指，該劇投資了3億人民幣，長達8個月拍攝時間，可以說用盡了人力財力，絕對是一部大製作。

傳出林更新取代吳亦凡補拍。（林更新微博圖片）

其實，吳亦凡同林更新的形象相當相似，二人身高均在185CM以上，屬高䠷身材，而且皮膚白皙有奶油小生的感覺，所以假若傳聞是真的，相信林更生同女主角楊紫的組合應該匹配。再加上林更新拍攝古裝劇經驗豐富，又是上海戲劇學院畢業，演技上一定比吳亦凡出色，劇集絕對是會令人耳目一新。

不少網友得知消息之後都持支持的態度，認為林更新的適合該劇集，絕對可以期待，大家留言表示：「我心中的李舒白要來了嗎」﹑「太希望他演啦」等，相當期待他的演出。

林更新﹑吳亦凡的外型相當似。（視覺中國﹑吳亦凡微博圖片）