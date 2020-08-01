林志玲拍片撐電影業變晒樣　超尖臉型被指似林心如

去年6月嫁給日本「放浪兄弟」成員AKIRA的林志玲，婚後就鮮少露面。繼早前在微博拍片慶祝台灣潮牌STAYREAL 13週年生日，被指樣貌走樣認不出之後，近日她再次拍片為中國電影加油，沒想到再次惹來變樣疑雲，直指她變了林心如。

林志玲被指變了樣。（影片截圖）

自從被指變樣之後，林志玲第一時間就作出反擊，在微博上貼一張超近正面照留言道：「新鮮的近照。」似乎想打破變樣傳聞。而相隔不久之後，她就現身「台北電影獎頒獎典禮」狀態大勇，美麗的模樣亦同從前沒有太大分別。

林志玲貼正面照反擊。（林志玲微博圖片）

不過就在昨晚她突然在微博上貼影片留言道：「為優秀的中國電影加油，等待是值得的，一起相約電影院，為熱愛重聚。」見她身穿白色蕾絲上衣入鏡，優雅又端莊，梳着空氣瀏海特別可愛，但看久了總覺得有一些不妥，林志玲不再是林志玲，網友指出她眼睛變大了，臉又變尖了，還有些小鬥雞眼總覺得她是不同了，直指她變了林心如，大家留言道：「怎麼感覺變臉了」﹑「有點網紅臉了」﹑「姐姐玻尿酸過量了」等，還指出她身型變得臃腫只拍上半身，恐是因為懷孕。不過有網友就力撐她，認為林志玲只是用了過量慮鏡而已，因為拍攝的白色牆身都變歪了。

林志玲拍片又被指變樣。（林志玲微博圖片）