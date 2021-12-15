東張西望｜模特兒CoCo疑再爆做小三　人夫提分手即自稱懷孕兼索賠

已婚L先生在2019年底與CoCo開始拍拖。「佢好關心我工作，又好配合我時間。」

《東張西望》早前曾報導過一單疑似詐騙案，案中陳小姐獲好友CoCo邀請投資其台式珍珠奶茶店，但陳小姐支付25萬加盟費之後，發現CoCo原來未得到該店的代理經營權。昨晚播出嘅《東張西望》，疑似同一位CoCo又再出現了，不過今次佢嘅對象係已婚L先生。二人嘅緣起於一次商會，L先生表示:「商會好多人都知道我結咗婚，佢有話『我知你結咗婚，我唔介意，只係想有種拍拖嘅感覺』（咁你哋就一齊咗？）係，可能一時糊塗。」

左邊為《東張》播出的CoCo，右圖為《全民造星III》參賽者袁晴晴(CoCo），身份完全吻合。

節目中，亦搵嚟疑似Coco好友去「分析」佢嘅個人喜好:「L先生曾經係佢最愛，已婚與否佢都唔理，最主要係名車、高、靚仔、住豪宅。佢講過好多次呢啲嘢，點解佢咁鍾意L先生？因為佢好似一個TVB明星，翻版Jason(陳智燊)。」L先生表示拍拖4、5個月之後，因為對太太感到內疚而向CoCo提出分手:「同埋我發現佢有好多外債以及官司。」到2020年9月，L先生決斷分手時，CoCo表示已懷孕。節目指當時CoCo參加選秀節目，亦以自己同L先生嘅故事用作面試時嘅戲劇表演。節目播出CoCo的錄音：「我冇嘢輸，我要錢，救唔到鋪頭我就要另一樣嘢，你畀個交代我！」、「我今日一定要錢，我要錢，係你選擇用錢解決，唔用錢解決可以，你即刻離婚！」

L先生：「佢喺我老婆、同事、公司FB留言，話我老婆因為同人上床先簽到保單。」

雖然《東張》未有交次CoCo嘅身份，不過通過「模特兒」、「選秀節目」等提示，與曾《全民造星III》出現嘅袁晴晴(CoCo）身份十分吻合。再睇返袁晴晴IG嘅照片，同《東張》內刊登嘅照片亦都一模一樣。而在節目播出後，袁晴晴在限時動態寫下「今天才知道，原來人無恥，真的便無敵。公道自在人心。事實真相在我手。」

L先先開公與CoCo的對話。

CoCo在IG發文。(CoCo ig圖片)

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