陳浩民孖老婆玩直播玩出事　蔣麗莎言語不當惹網友不滿

藝人陳浩民同老婆蔣麗莎不時會透過直播同網友互動，沒想到日前在直播間講了一句不當的說話而引起廣大網友不滿。據內地微博博主發文指出，事緣在日前夫妻二人於用餐時段玩直播，一邊吃飯就一邊同網友互動，而有細心的網友則發現他們吃剩下的菜還有很多，所以隨即就向他們發問吃剩下的飯菜該怎麼辦？沒想到蔣麗莎就淡定地表示會給保姆吃，正正因為這個回答引起許多網友留言不滿，對他們相當反感。

陳浩民同蔣麗莎是圈中出了名的多子女明星 。（陳浩民微博圖片）

在直播間夫妻二人輕鬆自如地坐在飯桌前用餐，在用餐完畢之後，蔣麗莎就對着鏡頭指揮保姆做清潔收拾桌上的碗筷，而剛好有網友發現他們吃剩下許多菜，於是向他們發問會不會將剩菜倒掉？而她二話不說表示不會，揚言會給保姆吃，這個回答隨即引起許多看直播的網友留言指責他們夫婦二人，紛紛表示他們對保姆不好，吃剩的菜不乾淨又不熱了，認為為什麼不單獨留一份給保姆吃呢？當夫妻二人眼見愈來愈多網友留言給予指責時，他們才意識到說話不當，但當下並沒有給予澄清，而是選擇關閉直播。

蔣麗莎的回應引起網友不滿。（微博圖片）

蔣麗莎表示自己是一位隨和的人。（微博圖片﹑陳浩民微博圖片）

另外，有網友指出過去陳浩民曾在綜藝節目上表示，因為家裡空間不大所以會讓保姆睡在客廳上。如今再因為飯食問題而令該舊聞再受到討論，所以在近日蔣麗莎再開直播時，有網友就針對剩菜同睡客廳之事向她發問，而她則大方回答自己是一個好隨意的人，保姆想吃甚麼就吃甚麼，如果她不愛吃自己可以另開爐灶煮，甚至買菜都是隨着保姆的意思，她是完全放心的。至於睡覺問題，她表示女兒的房間設有兩張床，保姆是同女兒同一間房的，雖然蔣麗莎對網友的疑問作出了詳細的解答，但始終未得到大家的原諒。

陳浩民曾在節目上表示保姆睡客廳。（微博圖片）