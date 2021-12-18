女星林莎租樓慘遇變態房東！獲減租下一秒被對方「由頭掃到落腳」

台灣女星林莎長相甜美，擁有天使臉蛋和D奶魔鬼身材，加上外型神似日本人氣女優三上悠亞，有「台版三上悠亞」、「全民初戀」等稱號，是許多人心目中的女神。林莎性格活潑討喜，是許多綜藝節目的常客，近日她在節目上聊到租屋問題時自爆曾碰上色房東，讓她嚇壞。



林莎近日登上節目《媽媽好神之俗女家務事》，和大家分享自己第一次租屋就碰上恐怖經歷，林莎是高雄人，畢業後北漂工作，在Facebook的租屋網看上一間預算和地點都符合自己需求的套房，於是聯絡房東相約看屋。

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房東是一位與自己父親年齡相仿的中年男子，豈料兩人一進房間，房東就開始「身家調查」，先是問她有無工作，當時林莎沒多想，只覺得對方是怕她繳不出房租，而在被房東問到有無男友時，天真無邪的林莎也不疑有他，只認為部分房東對於帶人回家會有所顧慮很正常。

直到雙方談房租，房東主動提出減租，原本 15,000 元（台幣、下同）變成11,500元，瞬間少了3,500元，讓林莎頓感不妙，接著對方又和林莎表示自己就住旁邊，有任何需要幫忙的地方就儘管開口，「他會照顧我」，此話一出，讓林莎聽了毛骨悚然，之後她才驚覺對方一直在上下打量自己的身材，直接嚇壞，趕緊以還有其他租屋處要看為由逃離現場。

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