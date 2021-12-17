鹿道森自殺｜26歲內地網紅遭性別欺凌輕生遺書有洋蔥：我很抱歉…

撰文：聯合新聞網
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【鹿道森自殺】近日大陸一名26歲網紅攝影師鹿道森（本名周鵬），在網路上引起廣泛關注，11月28日他曾在微博留下最後一段文字，隨即失蹤下落不明，直到1號警方在海邊發現一名男性遺體，經過家屬指認，確定就是鹿道森。在鹿道森的遺書中，他提到從小因為「看起來像女孩子」飽受欺凌，對比如今大陸官方強推「限娘令」，外媒特別撰文討論。

《BBC》文章中提到，中國官方今年特別強調「陽剛之氣」，明文禁止「女性化」的男藝人出演節目，並且要求「杜絕娘砲等畸形審美」，對此阿姆斯特丹大學的網路文化專家王帥帥博士表示「震驚」，王帥帥直言，看到官方使用這樣的字眼，年輕人將會覺得用這種性別詆毀的字眼，來攻擊他人是被允許的。

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而在所謂的「限娘令」公布後，「女性化」的男性不僅要面對不被傳統觀念接受，更因為官方支持的立場，很可能要面對接踵而來的影響，王帥帥指出，大陸的娛樂圈近年受到韓流文化的影響，許多大牌男明星可能都會戴耳環或化妝，年輕粉絲不覺得有問題，「但是中國社會總體仍然非常保守，而政府想要保持這一點。」因此「女性化」的明星成為首重目標。

然而為了因應政策，明星可能要重新塑造形象，但一般市民的安全才是最需要擔心的，王帥帥認為因為性別而起的暴力、騷擾、欺凌，在這種情況下很可能會增加，「因為政府基本上容許這樣做了，這實在很悲哀。」

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就如同鹿道森在遺書中提及，童年因為長得偏女性化，個性比較安靜，因此總被認為娘砲而遭到欺凌、排擠，甚至被貼上「假姑娘」標籤，在長期的欺凌之下，鹿道森又因為父母在外地工作，他從小缺乏關愛，讓他對人生、對這個世界絕望，他在遺書中說：「生而為人，我很抱歉。」並在11月28日留下「無須為他立碑，只願玫瑰年年為他盛放」後，永遠地離開了這個世界。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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