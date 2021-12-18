Jennie@BLACKPINK近4千萬別墅公開　4600呎樓底高達3.5米

BLACKPINK紅爆全球，4位成員吸金力驚人。早在Jennie今年初開設個人YouTube頻道時，她家住超過4600呎的別墅已曾備受討論。昨天（17日）她上傳與Jisoo在家製作餃子的影片後，豪宅再一次引來關注。



Jennie邀請Jisoo出鏡，但網民卻被近4千萬的別墅吸引住。（YouTube截圖）

Jennie邀請Jisoo到她的家製作餃子，但網民卻被她家的落地大窗和L字大型梳化吸引到，因而令Jennie的別墅再一次成為熱話。有指Jennie現正住在位於首爾漢南洞的高級別墅「the house」，是該區1%最高收入者聚集的居住地，而Jennie居住的單獨別墅約有4,625呎，單是客廳相連的花園已有約700呎，與香港一個中型單位相若。

Jennie居住的「the house」擁高達3.5米的樓底！（網上圖片）

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早在今年年初Jennie首先公開過私密的睡房。（YouTube截圖）

而Jennie居住的「the house」的最大特點就是高達3.5米的樓底，加上客廳的落地大窗和雲石設計，再增加了整間大宅的空間感。此外，由於別墅在陡峭的斜坡上興建，因此不論地庫二樓到三樓也能眺望到漢江美景。Jennie的豪宅單看示範單位也覺得名貴，全屋使用名牌家電及廚房傢俱，有指她居住的別墅索價60億韓元（約3,970萬港元），最高成交更能高達65億韓元（約4,300萬港元）；PSY也曾於2008年以25億7,200韓元（約1,700萬港元）購下近3,000呎的別墅，後來因樓層噪音而搬走。

粉絲翻找後才發現，原來這只是Jennie花園的一部分。（IG/@jennierubyjane）

Jennie間中也會在IG上傳在家拍攝的照片：

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無辜成為眾矢之的的Jennie懶理網民惡意攻擊，日前在社交平台上載為國際品牌拍攝的內衣寫真。（IG/ @ jennierubyjane）