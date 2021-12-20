盤點10位圈中有名「愛妻號」男人　周潤發同太太相伴23年感情如一

王力宏和李靚蕾離婚，再傳出數個「核彈級」爆料。李靚蕾日前更寫下5000字長文對王力宏作出控訴，指他私生活混亂不檢點，多年經常對她冷暴力。事件更令王力宏形象插水，遭廣告商和藝人割席。昨日李靚蕾更疑似要將事件鬧上法庭，事件成為網民話題，連日來「花生」更是日日新鮮層出不窮。最令人心碎的還是因為王力宏「渣男」的身份被揭發，那麼圈中還有剩那些「愛妻號」好男人呢？



圖為2016年7月8日，王力宏與妻子李靚蕾在美國愛達荷州出席公開活動。（Getty）

劉青雲與太太郭藹明結婚多年，仍十分恩愛。（資料圖片）

劉青雲和太太郭藹明於合作電視劇《大時代》時相識，但戲外並無太多交流，後來因為周慧敏舉辦個人演唱會，劉青雲才一同邀請郭藹明睇騷，兩人之後才開始交往。有趣的是，劉青雲當年約會時並沒有車，所以當時是由郭藹明駕駛接載他前往。兩人夜往數年後就於1998年結婚。婚後兩人感情相當甜蜜，就算已結婚了23年，劉青雲依然會拖着太太郭藹明一同到超級市場購物，十分恩愛。

周潤發和太太陳薈蓮於1987年結婚。（資料圖片）

周潤發和陳薈蓮剛認識的時候，發哥已經「當紅炸子雞」，而已兩人認識後並沒有馬上走在一起，陳薈蓮曾在一個節目中說過，發哥不停地打電話、約食飯、寫情信，足足追了她兩年才走在一起。拍拖時發哥亦因為曾遭遇過婚姻失敗，而向陳薈蓮說：「你要記住，我不會娶你。」意指不想給她包袱才會這樣說，而陳薈蓮也十分明白，默默陪在發哥左右。直至1986年，陳薈蓮陪周潤發去紐約拍《秋天的童話》，陳薈蓮陪着發哥拍戲到凌晨，發哥突然感受到她的付出，就提議結婚，沒有戒指、鮮花之下，兩人就花了15美金到教堂簽紙。婚後陳薈蓮還兼任了周潤發的經理人，打理財務和片酬、工作等事宜。

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