盤點10位圈中有名「愛妻號」男人　周潤發同太太相伴23年感情如一

撰文：林迅景
出版：更新：

王力宏和李靚蕾離婚，再傳出數個「核彈級」爆料。李靚蕾日前更寫下5000字長文對王力宏作出控訴，指他私生活混亂不檢點，多年經常對她冷暴力。事件更令王力宏形象插水，遭廣告商和藝人割席。昨日李靚蕾更疑似要將事件鬧上法庭，事件成為網民話題，連日來「花生」更是日日新鮮層出不窮。最令人心碎的還是因為王力宏「渣男」的身份被揭發，那麼圈中還有剩那些「愛妻號」好男人呢？

圖為2016年7月8日，王力宏與妻子李靚蕾在美國愛達荷州出席公開活動。（Getty）
劉青雲與太太郭藹明結婚多年，仍十分恩愛。（資料圖片）

劉青雲和太太郭藹明於合作電視劇《大時代》時相識，但戲外並無太多交流，後來因為周慧敏舉辦個人演唱會，劉青雲才一同邀請郭藹明睇騷，兩人之後才開始交往。有趣的是，劉青雲當年約會時並沒有車，所以當時是由郭藹明駕駛接載他前往。兩人夜往數年後就於1998年結婚。婚後兩人感情相當甜蜜，就算已結婚了23年，劉青雲依然會拖着太太郭藹明一同到超級市場購物，十分恩愛。

周潤發和太太陳薈蓮於1987年結婚。（資料圖片）

周潤發和陳薈蓮剛認識的時候，發哥已經「當紅炸子雞」，而已兩人認識後並沒有馬上走在一起，陳薈蓮曾在一個節目中說過，發哥不停地打電話、約食飯、寫情信，足足追了她兩年才走在一起。拍拖時發哥亦因為曾遭遇過婚姻失敗，而向陳薈蓮說：「你要記住，我不會娶你。」意指不想給她包袱才會這樣說，而陳薈蓮也十分明白，默默陪在發哥左右。直至1986年，陳薈蓮陪周潤發去紐約拍《秋天的童話》，陳薈蓮陪着發哥拍戲到凌晨，發哥突然感受到她的付出，就提議結婚，沒有戒指、鮮花之下，兩人就花了15美金到教堂簽紙。婚後陳薈蓮還兼任了周潤發的經理人，打理財務和片酬、工作等事宜。

點擊下圖睇埋仲有邊幾位「愛妻號」：

+18
王力宏離婚｜7小時通牒死線已到　王力宏照舊龜縮　李靚蕾告定了李靚蕾稱曾原諒王力宏　娛樂圈原來仲有好多例子可以咁偉大王力宏私生活混亂住宅保安早知道　知情者爆偏好50歲女性
劉青雲
張繼聰
周潤發
郭晉安
任達華
張學友
甄子丹
張家輝
周杰倫
01娛樂焦點