李靚蕾稱曾原諒王力宏　娛樂圈原來仲有好多例子可以咁偉大

王力宏日前 (15/12) 承認與結婚8年的李靚蕾離婚，事隔兩日 (17/12) 遭李靚蕾以數千字長文毀滅式爆料，交待她與王力宏由指拖到結婚多年的心路歷程，除了要簽前婚前協議書，更爆出了王力宏的黑暗面，包括了他有召妓的習慣，以及有多名炮友，但李靚蕾曾經也選擇過原諒他。

兩人此情不再。(微博圖片)

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這件事看似又是一個出軌的故事，其實在娛樂圈中真是屢見不鮮，以下例子主要是男方出軌，也有男女齊齊出軌，但另一伴最終選擇原諒。

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同場加映：TVB十年前收視咩局面？ 最低一套《團圓》竟然比今年最高一套仲好

不如我們再今次看看在20年前，TVB的劇集是如何受歡迎？2001年，絕對是TVB劇集高收的一年，當年出了不少經典劇集，包括今年即將上映電影版的《尋秦記》，當年的視帝由古天樂奪得，視后則是汪明荃，而且共有六部劇集最高收視衝過40點。

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