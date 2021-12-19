李靚蕾稱曾原諒王力宏　娛樂圈原來仲有好多例子可以咁偉大

王力宏日前 (15/12) 承認與結婚8年的李靚蕾離婚，事隔兩日 (17/12) 遭李靚蕾以數千字長文毀滅式爆料，交待她與王力宏由指拖到結婚多年的心路歷程，除了要簽前婚前協議書，更爆出了王力宏的黑暗面，包括了他有召妓的習慣，以及有多名炮友，但李靚蕾曾經也選擇過原諒他。
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這件事看似又是一個出軌的故事，其實在娛樂圈中真是屢見不鮮，以下例子主要是男方出軌，也有男女齊齊出軌，但另一伴最終選擇原諒。
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同場加映：TVB十年前收視咩局面？ 最低一套《團圓》竟然比今年最高一套仲好
不如我們再今次看看在20年前，TVB的劇集是如何受歡迎？2001年，絕對是TVB劇集高收的一年，當年出了不少經典劇集，包括今年即將上映電影版的《尋秦記》，當年的視帝由古天樂奪得，視后則是汪明荃，而且共有六部劇集最高收視衝過40點。
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余潔瀅因《全民造星IV》人氣急升 仲有咩藝人嘅兄弟姊妹應出道？三台收視報告｜TVB劇集綜藝齊齊跌 ViuTV保持水準變化唔大騷動音樂｜陶大宇呼籲大家珍惜點歌：世界冇咗音樂地球真係倒轉全民造星IV｜榛綦靚樣唱得成功跑出 家燕媽媽今年有三位學生上位飛虎之壯志英雄｜G.E.M.隔三年再唱粵語歌 劇集包含三大TVB元素?