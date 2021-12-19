全民造星IV | Day許軼自責「甩嘴」累隊友被Foul：嗰一日喊得好勁

ViuTV皇牌選秀節目《全民造星IV》今日（19日）於九展舉行總決賽記者會。大熱參賽者Day（許軼）在上周最新一集（17日）中，她表演失準，因「甩嘴」拉低隊伍分數，令隊友被Foul出局。



Day受訪時坦言累隊友被Foul好自責。（梁碧玲 攝）

節目出街後，她更在IG打長文抒發感受，今她受訪時解釋點解要打長文：「因為嗰一日真係喊得好勁，覺得好對唔住隊友啦，因為我失誤令到佢哋走咗，我造星入面最Friend嘅阿蛋都走咗，所以嗰日真係喊得好勁，唔知睇唔睇到，後面喊到震晒。因為平時好少喺人哋面前喊，造星入面都係喊過兩、三次，冇諗過嗰下係咁唔開心，雖然都唔知唔開心啲咩，因為入咗應該開心，但嗰下真係好唔開心。」

許軼（Day）與多位造星參賽者感情要好。（IG：@6y_day）

她在節目出街前曾擔心被觀眾怪責，她說道：「好開心佢哋（評判）留低我，因為我表演失誤咗，Suppose都係Foul，但佢哋留低我，我諗係佢哋覺得我可以做得更加好。好開心就算失誤咗，啲隊友都同我講唔緊要。仲有，節目出街之後本身好驚啦！但出街之後好多人PM我，叫我加油、支持我，鼓勵我，收到鼓勵比較多，所以自己都好感動，本身好驚，但佢哋畀咗動力我做得更好。」

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雖然她在IG發文直斥賽果不公，不過她今承認年年賽制都嚴格，唯有接受：「年年賽制都係咁Harsh㗎啦！因為上年我睇《造星3》嘅時候，有啲我好鍾意嘅參賽者畀人Foul咗，我都有喊到，所以我覺得唯有接受呢個賽制。」

Day認為要接受賽制。（梁碧玲 攝）

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