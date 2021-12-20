王力宏離婚｜分析李靖蕾公開信　為什麼毀滅性分手是兩害取其輕？

【王力宏李靖蕾離婚】在李靖蕾公開信事件，我老公麒麟王身為外遇者回歸家庭走過自己的覺醒路之後，他看待這事件的觀點反而非常認同，覺得李是帶著愛來寫那封信，作為對過去婚姻關係問題的一個自我清理，也揭開所有的被掩蓋的真相企圖幫助王可以醒過來，我覺得他的觀點很好，但他不喜歡寫文章。



我的觀點與麒麟王不同，我不鼓勵元配走這條如此自己當壞人的路，我常常告訴大家：「不要自己當壞人，壞人讓別人去當，讓外面的女人去教訓他，因為當壞人是非常辛苦非常可憐的。」

【圖輯】點圖放大看李靚蕾千字文👇👇👇

+ 4

可以合理的懷疑，李靖蕾在過去的婚姻中必然做了非常非常非常非常非常非常非常多的努力，也委屈自己非常非常非常非常非常非常非常多，非常遺憾，一般元配在這樣關係中的努力，都無法避免地成為自我壓抑，一段時間下來自然產生強大的反作用力，因為人類心靈有個自我防衛機制，一旦自我壓抑到了滅頂程度，會進入一個反轉，與其自己死不如什麼都豁出去，憤怒是讓一個人可以從低谷站起來的重要力量，也是必經的歷程，當一個人自我力量提升時，必然會有一個階段來到憤怒，這是內在力量提升的指標與必須經歷的戰鬥狀態，然而憤怒這情緒能量是非常容易淹沒一個人的，因此憤怒的展現是好的指標同時也具有風險性，因為它有非常高的機率會導致破壞性兩敗俱傷的行為，因此我研發出憤怒療法特別針對來到這階段的元配，幾乎所有元配在憤怒療法的協助下，最終都會來到一個體悟，很清晰的感受到自己內在的愛與力量，進而可以主導這股憤努能量。

【相關圖輯】王力宏離婚｜前妻李靚蕾大踢爆 內地網民整理12項罪狀斥「渣王」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

回到李靜蕾的公開信，如果不是到自我要崩潰的程度，我相信一個人不會來到要運用網路媒體聲張自我正義，然而網路媒體的自我正義伸張最好運用在真正的敵人上，例如台中之前某學生騎摩托車不小心擦到開瑪莎拉蒂權貴惡少，結果被惡少召集一堆人打到腦部重傷生命垂危救活也很難真正恢復，警察到現場居然還把惡少放走，如此沒天良的事情，幸好有網路媒體讓這無辜少年的家人可以伸張正義，網路聲浪逼迫之下，市長要求嚴辦官方才動起來。

【相關圖輯】王力宏離婚事件簿 極速了解李靚蕾如何毀滅式反擊令對方難翻身（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

只要曾經是夫妻，有三個孩子，就注定是一輩子的家人，可以的話，盡量尋求專業者協助，有辦法有效處理外遇問題的專業者確實不多，也很遺憾我認為現今社會對外遇議題的理解真的太表層，還繞在對錯之中，對當事人不但沒幫助反而是很嚴重的扭曲。當我談這角度時，並非在指責李靖蕾的做法，以她的狀況她之所以會走到這一步，仍然是兩害相權取其輕，她必然是在過往婚姻中承受了龐大的壓力，為了挽回丈夫的心有很多的自我壓抑與委屈，這自我壓抑與長期的委屈，如果沒有有效的被排解與清理，是會導致一個人得癌症的，甚至她身體目前可能已經受損的非常厲害，那基於自我力量提升優先原則，在沒有其他有效療癒法與支持系統協助下，與其自我壓抑到要死得癌症讓孩子以後沒媽媽，當然就選擇釋放這些痛苦與切割前夫，以這角度，這仍然是比較好的選擇，如果無法讓父親母親友好和諧，那至少讓自己可以好好地照顧孩子們，療癒的事就等這回合戰鬥完畢後再說吧。

【同場加映】王力宏爸爸親撰信爆李靚蕾大肚逼婚已袋數億元 強調兒子不是敗類（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：麒麟鹿，原文：自我力量提升優先原則--談李靖蕾公開信】