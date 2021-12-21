「帶貨一姐」薇婭逃稅被罰逾13億　仍有頭部主播未被披露數額驚人

繼內地「網絡主播」雪梨（朱宸慧）在上月遭到杭州市稅務局稽查後，證實她偷逃稅款，於是向她追繳稅款並加收滯納金並擬處1倍罰款共計6555.31萬人民台幣，相當誇張。未料，近日當局經稅收大數據分析後，查出電商主播有「帶貨一姐」之稱的薇婭有偷漏稅行為，向她追繳稅款並罰款共計13.41億人民幣 ，比起大明星范冰冰（近9億人民幣）﹑鄭爽（近3億人民幣）的罰繳交稅款還更多。

薇婭被查出確有偷漏稅行為。（視覺中國）

而根據內地媒體報導指，稅務部門已派遣專辦組進駐了薇婭所屬的公司「謙尋文化」進行辦理，另相信還有其他部分頭部主播還沒有被披露偷漏稅行為，事關現在確有頭部主播一直在補稅當中且越查漏洞就越大，具體數據目前無法透露，但強調的是數額驚人至少有幾個億。

李佳琦被傳出事先補繳了17億人民幣稅款。（視覺中國）

而針對還有部分頭部主播還未被披露偷漏稅行為，有網友就第一時間提出該查查同薇婭同等級數的「唇膏王子」李佳琦，另有傳出他其實已經事先補繳了17億人民幣稅款，其他頭部主播還有辛有志﹑羅永浩﹑散打哥﹑烈兒寶貝等，網友們都表明是時候要整治直播圈亂象了。