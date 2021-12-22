吳若希冬至日狂晒「彩虹撈」　自豪價值：200萬！

今日冬至，中國人傳統當然要與屋企人做冬慶祝，加上今年天氣凍勁有冬日氣氛，啱晒一大班人相聚，好多藝人明星都在晚上分享各自的慶祝方式。

黎姿黃昏在社交平台分享，與三位女兒上堂學整玫瑰花蛋糕，由揉麵粉團、落配料都一手包辦，黎姿說：「看到3小豬認真的製作過程，蛋糕造型又這麽神似，其實我心裡有點捨不得吃掉的。謝謝你們的心思，媽媽就不客氣啦，祝大家冬至快樂！」

黎姿與三位愛女做玫瑰花蛋糕。（IG@gigilai_official）

而吳若希就趁冬至貼出早前與張寶兒、袁偉豪、蔡嘉欣等人開聖誕party的圖片，在晒張寶兒送出的超名貴聖誕禮物——一隻「勞力士彩虹撈」，她在社交平台自豪表至：「200萬！」不過其實這隻「彩虹撈」是手織品，貴在心意！而真品的勞力士彩虹撈有玫瑰金錶殼的勞力士錶面鑲有七彩寶石，台灣歌手周杰倫就晒過同款手錶。至於張寶兒冬至日就記錯開工日子，發現有假放後與老公去嘆了下午茶休息。

吳若希狂晒名貴彩虹撈。（IG@jinnyng）

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