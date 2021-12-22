爆內地女星戚薇偷稅漏稅處罰追繳1200萬　11月簽約薇婭公司做主播

內地網紅帶貨主播薇婭日前被正式偷稅逃稅，被追繳稅款及罰款13.41億元，並遭到全網封殺。一石激起千層浪，圈中多位明星隨即傳出稅務問題，好似章子怡、汪峰退出共同投資的電影公司，外界猜測兩人可能是婚變或是與稅務有關，內地女星戚薇也被爆因偷稅漏稅被處罰並追繳1200萬元。



戚薇人氣相當高。（微博@戚薇工作室）

據內地媒體《紫金財經》消息，一位網絡用戶「鞭牛士」在21日透露有知情人士告知，繼頭部主播薇婭後，明星主播戚薇也因偷稅漏稅被追繳並罰款1200萬元，還有網友留言稱已收到甲方消息，要求下架戚薇所有東西。

對此，戚薇工作室亦作出回應，否認「鞭牛士」所述內容，表示「被追繳並罰款1200萬元等與事實嚴重不符」，且戚薇已委託律師事務所處理，將通過法律方式追究相關侵權方的法律責任，維護自身的合法權益。

然而，網友對於戚薇的澄清並不買賬，因太多明星的聲明最終都被坐實真相，所以紛紛留言道：「事實不符，意思不是1200萬，也有可能少或者多」、「現在誰也不信，只相信稅務局」、「現在明星發的聲明一個字也不敢相信了」等，但也有網友支持戚薇維權。

戚薇工作室就報道作出回應。（微博截圖）

據悉，黃薇（網名：薇婭）與老公董海峰擁有謙尋（杭州）控股有限責任公司48.3235%的股權，演員戚薇、舒暢，運動員林丹、造型師韓火火等都是該公司主播。薇婭被查後，稅務部門透露頭部主播被查只是冰山一角，仍有部分頭部主播偷逃稅未被披露，事實究竟如何，還是要看官方調查結果。

11月23日，謙尋正式官宣戚薇簽約的消息。（網絡圖片）

歌手選秀出道的戚薇風評一直不錯，在影視方面也大展拳腳，粉絲眾多。加之老公李承鉉在《披荊斬棘的哥哥》中人氣急升，兩人的愛情更是一段佳話，女兒Lucky也深受網友喜愛，在直播間中造型多變，賣力帶貨，因此成績斐然。

戚薇同李承鉉深受網友喜愛。（微博@戚薇工作室）