陳嘉慧渴望成為像賴慰玲一樣的女演員：希望佢可以攞到視后！

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-25 23:30

無綫劇集《愛上我的衰神》今日（25日）在將軍澳電視城舉行拜神儀式，首度擔正女主角的陳嘉慧（Erica）透露自己壓力甚大，不過自己已經付出最大的努力和心機，很期待拍出來的成果能令觀眾滿意。

胡鴻鈞、陳嘉慧、羅蘭、鄭子誠、馬貫東及麥美恩等一眾演員今日（25日）在將軍澳電視城出席劇集《愛上我的衰神》拜神儀式。（葉志明 攝）

陳嘉慧和胡鴻鈞擔任該劇男女主角。（葉志明 攝）

她表示拍檔胡鴻鈞作為演技的前輩在身旁教導了自己很多，尤其在自己醞釀喊戲時提供了很大的幫助：「我第一次拍喊戲唔知要點樣去投入多啲情感，所以我事前係咁聽Hubert嘅歌令自己更加有嗰種感覺去喊！」

Erica表示拍檔胡鴻鈞作為演技的前輩在身旁教導了自己很多。（葉志明 攝）

Erica坦言自己現時雖然還是新人，但希望以後可以成為像賴慰玲一樣的女演員：「我視賴慰玲為我嘅榜樣，我其實同佢合作過一次《伙記辦大事》，一路都好鐘意佢演戲嘅方式，我覺得佢好叻，好鍾意佢嗰種對做戲嘅熱誠！（你係咪都好睇好佢將來有機會攞獎做視后？）我好希望佢可以攞到！你係我偶像嚟㗎！」

Erica當然自己最欣賞的女演員是賴慰玲，亦很看好對方奪視后。（《反黑路人甲》劇照）

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