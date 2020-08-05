【迷網】陳嘉慧曾於日本讀書講得流利日語　認係優勢︰機會都多咗

早前講過無綫劇集《迷網》有不少隱藏美女，當中成功吸引網民留意的就有飾演牛嘉碧的美少女陳嘉慧（Erica）。網民大讚她外表清純出眾，其實Erica在早前的《解決師》已是八位美女啦啦隊成員其中之一位，憑着青春活力上位，來讓大家一起了解她更多吧！

劇中，孖八姐（馬海倫飾）想撮合嘉碧和司徒Sir。（劇照）

《迷網》講到牛嘉碧是一位幼稚園老師，透過親戚認識到司徒Sir（楊明飾）一家，Erica接受《香港01》記者訪問時說︰「劇入面楊明阿媽海倫姐就想撮合我同楊明。」之後她也會有戲份，她更大賣關子指結局是令人意想不到的。現年24歲的Erica在12歲時到日本讀書，原來她媽媽在日本工作，有年暑假開始帶了她到日本讀書，後來她畢業於日本櫻美林大學。之後她回香港報讀2017年的無綫藝員訓練班後入行。2018年開始算是正式入行後，也有很多幕前演出機會，偶有客串《愛．回家之開心速遞》，最令人印象深刻的當然是《解決師》中的演出，近來她也加入成為《Think Big天地》的主持之一。

Erica是《解決師》的啦啦隊隊員。（Instagram@001ericackw）

原來Erica是隻身回香港發展，被問到為什麼不留在日本工作，她自言︰「因為我比較任性唔聽話，想隻身返嚟香港挑戰吓。對於我嚟講日本同香港，我會覺得香港會比較有歸屬感。」講得一口流利日文的Erica，覺得自己在日本生活過的背景為她帶來一點優勢，「因為識多一種語言，機會都多咗。之前公司都有畀機會我去日本做旅遊節目《眼睛去旅行》，同埋用日文溝通嘅主持工作。有時有啲導演需要用日文嘅對白有問過我意見。」Erica外表清純可愛，不能也被網民講過撞樣不少女神級藝人，最多人說的相信是指她似台灣女神賈靜雯，原來她也略有所聞，她表示︰「最近我見有啲網民話我似賈靜雯，劉心悠同唐詩詠。當然係開心啦佢哋咁靚，視后級人馬喎。」

Erica在《迷網》的戲份比起以往的角色多，她指︰「我覺得我仲有好多角色都未嘗試過，畢竟我仲係新人，入行時間都唔算耐，都需要一段時間磨練。今次就好開心《迷網》呢一個角色有觀眾留意，我會繼續努力。」（《迷網》電視截圖）

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劇集《迷網》中，Erica有很多跟前輩如馬海倫（Helen姐）和姜大衛（John哥）的對手戲，仍是新人的她，自言第一次跟他們拍劇也非常緊張，「不過John哥，海倫姐好好人，不停叫我放鬆啲，自然啲做就得唔使驚。畀咗好多鼓勵嘅說話我。唔使埋位嘅時候John哥又會同我傾下偈，海倫姐又會請我哋食嘢，其實拍攝嘅時候成個氣氛都好開心好似大家庭。」

Erica被指是「嫩版賈靜雯」。（Instagram@001ericackw）

台灣女神賈靜雯。（Instagram@alyssachia）

Erica得到家人的支持，更指他們會給她意見，告訴她工作上做得不好的地方，叫她改善。成為網民新寵兒的她，原來已名花有主，她說︰「而家有個好穏定嘅圈外男友，感情事就會想低調啲。而家都主力專注喺事業方面，希望可以做多啲唔同嘅工作，嘗試更多唔同工作同學習多啲先。」

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同場加映，同劇靚女演員鄧伊婷嘅靚相︰