前TVB何俊軒曾推病重沈殿霞現身頒獎禮　稱高層勁緊張：好心痛

現年46歲的前TVB「御用惡人」何俊軒近年北上發展，最近他就在抖音分享自己在TVB時兼任禮儀先生15年的經歷，當中他就講道肥姐沈殿霞在2007年病重現身頒獎禮，負責推輪椅出場的何俊軒稱此事令他畢生難忘。



何俊軒曾推肥姐現身2007年頒獎禮。（VCG）

肥姐自2006年證實患上肝腫瘤後，一直被迫停工專心休養。直到2007年頒獎禮當晚，她以一身粉紅色套裝坐住輪椅驚喜出場，當時全場起立歡迎，負責推肥姐出場的何俊軒就稱壓力相當大：「嗰陣推肥姐的任務非常艱辛，每一位行落嚟嘅人包括高層、老闆、經理、導演和監製都會問『邊個推肥姐？』，個個都好緊張，所以我入行咁多年，做咁多年禮儀先生，肥姐呢一次真係令我最難忘深刻。」

當晚所有人都非常緊張！（VCG）

除了各高層重視外，何俊軒更不敢出錯：「我推肥姐出嚟，我係要彎低腰少少畀個咪佢講嘢，嗰陣時由於太過心痛，因為我未試過同肥姐咁近距離接觸，我入行17年都未同肥姐合作過，冇諗過係同肥姐咁樣合作，我有少少熱淚盈眶，因為當時見到你心愛嘅『開心果』已經瘦到咁樣，令我啟發到就係健康係無價，真係好重要，希望我有生之年將肥姐呢份EYT開心果精神喺呢度呈現畀大家。」當時，肥姐在病魔打擊之下，消瘦不少，但她仍擺出一個堅強的笑容接過「萬千光輝演藝大獎」：「希望以後有多啲機會同大家見面，我希望自己嘅健康一日比一日進步，我唔會輕易放棄我最鍾意嘅電視事業嘅，Thank you！」台上一眾花旦，如黎姿、佘詩曼、狄波拉、鄭裕玲等都忍不住感動落淚。

點撃下圖重溫當晚感人時刻：