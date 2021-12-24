林俊傑疑捲桃色風波遭網友曖昧點名　貼文訴苦連爆四則私訊內容

「金曲歌王」王力宏與李靚蕾離婚事件鬧得沸沸揚揚之際，另一位金曲歌王林俊傑（JJ）近日就遭到一位網友曖昧點名，在微博發布多編文章字裡行間充滿曖昧，好像「我依然還是信任你的善良，理智和成熟，依然在等你，我真的盡力了」等，引發不少網友討論。雖然JJ已透過公司發出聲明澄清謠言，但該名網友依舊不理會，今日凌晨更公布多則同疑是JJ的私訊內容，隨即登上熱搜榜第一位，超過500萬人熱烈討論。

JJ被曖昧點名引來討論。（JFJProductions微博圖片）

該名網友叫「C-peaceful-and-quiet1011」，她在微博標籤着JJ的姓名寫道:「我真心真心真心希望，我們本來可以簡簡單單的私事，真不要到了變成我們不幸的故事的那一天。」似乎話中有話。而在她發佈的多則貼文中，她揚言：「如果可以私下和平溝通，沒有人願意用這種公開的方式來聯絡，發微博的初衷也不是為了上熱搜。」原來因為對方長達30日對她不理不睬，所以她才透過公開的方式喊話。

網友今凌晨上貼多張同疑是JJ的私訊內容。（C-peaceful-and-quiet1011」微博圖片）

還有該網友指出原本兩個人可以私下解決的事情，他則交給公關團隊讓整件事變得更為複雜。她向對方提出警告如果兩日之內仍蕭是交由公關應付，她將不會再忍受：「我想把由始至終我們所有的一切來龍去脈都寫出來，並解答網友們比較關心以及重複詢問的問題，希望你明白，如果我們很不幸到了這一天，我不是要毀你的事業，我也沒有這個能力。」文未表示因為這兩日是聖誕佳節不會發表任何言論，望大家可以好好過節。

而為了顯得更具證實性，該網友更公開同疑是JJ的私訊內容，當中的言語相當曖昧。她寫道：「我現在覺得我比白痴更白痴！我太不舒服了！我為何現在還會被你騙，我的生活很簡單！我不適合當你的靈感，也不適合當係的女伴玩具！你那麼多女人，怎麼偏要找我玩！就是我比較安全嘛，我一定不會害你嘛。」隨疑是JJ回應 :「你可以冷靜嗎？我一點都沒有要跟你玩的意。」還有先前兩人閒聊的親密對話，疑是JJ寫道:「哈哈那你有吃醋嗎？」﹑「我剛剛上車，待會到飯店跟你說。」等，你一言我一語的親密對話似是不尋常關係。而不少網友見到之後都不相信，認為所謂的對話可能是P圖，而且沒有圖片作證更難以令人相信。

對話相當曖昧。（C-peaceful-and-quiet1011」微博圖片）

事實上，JJ方已針對該網友連日來的點名發文已經作出了澄清，請有心人士停止以不實也提不出證據的影射。在文未更使用了極強勢的語氣表示：「若有人掌握林俊傑先生涉及違法犯罪的證據，敬請向有關部門進行檢舉。」

JJ公司日前發出的聲明。（JFJProductions微博圖片）