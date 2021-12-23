因為是朋友呀 |Joey講心裡話影射劉浩龍？唔理人感受最終致分手

由容祖兒（Joey）﹑蔡卓妍（阿Sa）同鍾欣潼（阿嬌），首度合作主持的內地綜藝節目《因為是朋友呀》大受歡迎，掀起不少討論。而在最新一集節目中，她們就邀請了圈中模範夫妻張智霖﹑袁詠儀（靚靚）做嘉賓，齊齊在河北承德體驗生活，然而在浸溫泉的環節中，她們就講了不少愛情事，掀起網上不少討論。

浸溫泉閒聊感情事。（微博圖片）

眾所同知，靚靚個性直接是一位敢言的人，雖然作為嘉賓但反問問題時犀利的程度相當震撼。在浸溫泉的環節中，大家提及到愛情問題時，靚靚就向阿Sa詢問其過去婚姻一事，雖然沒有提及男方的名字，但大家已經心知肚明。原來在2006年她同鄭中基登記結婚時，連身邊最好的姐妹阿嬌﹑Joey都不知道，而不告訴她們其實背後藏有原因，阿Sa表示：「沒告訴她們，那時候大家有一個共識，就說不要讓任何人知道，我也不想跟一個很好的朋友講，因為如果外面真的有人知道，那是不是我朋友出賣我？我不想這樣。」原來是為朋友著想才選擇隻字不提。

阿Sa曾同鄭中基結婚。（影片截圖﹑視覺中國）

年輕人對愛情事衝動無常，這一點絕對在阿Sa身上印證了，不過經過這些年的經歷，現在39歲的她對愛情已經有不同看法:「小時候會覺得兩個人很愛很愛，然後就要結婚。但是現在覺得其實結不結婚，如果兩個人是很愛對方很開心的，我覺得都一樣。」看來一張婚紙對她來說甚為不重要。

現時的阿Sa對於愛情事有不同看法。（影片截圖）

另外，Joey談及愛情問題時，表示同另一伴到後期的溝通會變少，久而久之覺得很累就沒有走下去的動力：「到後期我會開始不想說那麼多話，他沒有理解我在做甚麼，他沒有去感受我的感受，就可能會讓我覺得有距離很累，所以就慢慢會覺得沒趣，沒趣的話我就走。」不知道是不是在講前男友劉浩龍呢？畢竟他們相戀有5年時間，最終在2018年宣佈分手。

Joey講愛情。（影片截圖）