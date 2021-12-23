因為是朋友呀｜張智霖發脾氣掟嘢自己執　靚靚霸氣：難道我要去撿

由容祖兒（Joey）﹑蔡卓妍（阿Sa）同鍾欣潼（阿嬌），首度合作主持的內地綜藝節目《因為是朋友呀》大受歡迎，掀起不少討論。而在最新一集節目中，她們就邀請了圈中模範夫妻張智霖﹑袁詠儀（靚靚）做嘉賓，齊齊在河北承德體驗生活，當中靚靚不停在線放閃，讓不少網友稱羨。

張智霖﹑袁詠儀作客節目。（《因為是朋友呀》微博圖片）

與張智霖結婚已有二十年的靚靚，一直在大家眼中他們都是模範夫妻，就連阿嬌都稱羨他們的愛情故事根本是偶像劇。不過二人相處那麼久，難免在生活上有吵鬧聲音，所以在大家放鬆心情閒聊時，阿Sa就問說張智霖生氣的時候是會怎樣的？靚靚就表示：「他只會摔東西。」隨即阿嬌表着問：「那誰撿？」此時她顯得更霸氣道：「他啦，當然，難道我還要去撿。」讓在旁的其他人笑得甚是開心。

靚靚大爆張智霖生氣會摔東西。（影片截圖）

對於已經結婚多年的他們，三位姐妹們都很好奇靚靚會不會對張智霖有容貌焦慮？還是覺得他到現在仍然很帥呢？靚靚二話不說：「當然，每天早上我一看到他我就…」用撫臉的動作表示仍然欣賞對方的容顏，在線放閃令大家哄堂大笑。

靚靚到現在都覺得張智霖好靚仔。（微博圖片）

對於已經結婚多年的他們，三位姐妹們都很好奇靚靚會不會對張智霖有容貌焦慮？還是覺得他到現在仍然很帥呢？靚靚二話不說：「當然，每天早上我一看到他我就…」用撫臉的動作表示仍然欣賞對方的容顏，在線放閃令大家哄堂大笑。而在節目中她三句不離都是張智霖， 雖然偶有吐嘈對方，但絕對是另一種放閃模式，讓不少網友覺得簡直是神仙愛情。

大家講心事爆了不少秘密啊！（影片截圖）