50歲張智霖Fit足30年　袁詠儀曾虛驚一場：醫生說他膽固醇有點高

張智霖（Chilam）早前與陳小春、謝天華、梁漢文、林曉峰在內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》中組成「大灣區五人組」大受歡迎，由五人主持的衍生節目《大灣仔的夜》亦大獲好評，Chilam同陳小春更參加了真人騷《我們的滾燙人生》，曝光率極高！一向靚仔有型的Chilam多年來都Keep住Fit爆狀態，完全看不出真實年齡，但袁詠儀（靚靚）近日在節目《我的小尾巴2》中就大爆原來Chilam曾膽固醇過高！



估唔到一向Fit爆嘅Chilam都會膽固醇過高。（影片截圖）

靚靚當時嚇到飆汗！（影片截圖）

靚靚在節目中分享驗身的烏龍經歷，她透露同老公由40歲開始每年都會做Body check，但有一年Chilam驗身後，她接到醫生的電話，靚靚直言當時被醫生的說話嚇親：「醫生打給我說『我等你過來才說報告』，你知道嗎，我那一刻我就整個人冒汗，然後我什麼都不管，我就立刻開車去那個醫院，到那個房間，我說『沒事吧』，然後他說『他膽固醇有點高』。」幸好只是虛驚一場，但靚靚隨即叮囑Chilam：「我立刻就指着他『聽到了嗎？不要再跟我說吃什麼墨魚啊，內臟啊，減肥！』」

完全唔似50歲。（微博@大灣仔的夜）

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其實Chilam曾在2017年透露因為驗身報告反映自己膽固醇偏高，為了健康着想，他決定改變飲食習慣，開始食素。現年50歲的Chilam出道多年，但無論是樣貌還是身形與當年相比都變化不大，更有「不老男神」之稱，而他近期在節目中的表現亦活力十足，不但同一班中學生一起踢波，早前他在節目《我們的滾燙人生》中到新疆與幾位阿姨一起摘棉花時，阿姨們猜測他只有30歲左右，更熱心地要介紹女仔給他認識，氹得他相當開心！