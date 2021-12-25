拳王．全劇評｜講嘢談情多過打拳　觀眾呻悶唔係冇理由

無綫劇集《拳王》播畢25集，平均收視約為16點，以台慶劇來說確實有些不達標。綜合來看，《拳王》其實並不是想像那麼差，雖然初段劇情節奏稍為援慢，欠了一些Eyes-catching，但中段講及張振朗如何奮鬥、黎耀祥處心積累爬上高位，再到尾聲講張振朗如何放低仇恨，朱敏瀚和父親黎耀祥修補了關係以及劇中的打鬥、拳擊畫面等劇情，都值得花時間欣賞。導致觀眾流失的原因，有以下三大問題。



張振朗復仇起因不成立

在首篇劇評當中就已經提過，故事主軸，構成張振朗與黎耀祥對立的理據不足。譚俊彥堅持繼續比賽，後來因為在街上救了賴慰玲，頭部意外受重擊失救而死。其一真正殺死譚俊彥是那個襲擊賴慰玲的兇徒，又或者是與譚俊彥比賽的拳手，黎耀祥只是沒有阻止譚俊彥比賽下去，極其量也是間接殺死令譚俊彥，根本不足構成令張振朗產生這麼大的仇恨。

黎耀祥人設模糊

要這麼轉折地製造張振朗與黎耀祥的衝突位，是不是安排黎耀祥與譚俊彥作賽，再寫他明知道譚俊彥故意集中攻擊他的頭部，間接令他當場氣絕更為合適？簡單直接地將黎耀祥包裝成一個100%的反派人物。

黎耀祥個人設真係未夠奸。（《拳王》截圖）

要說黎耀祥的人設，其實處於一個十分尷尬的位置，首星期會認為他是一個堅持已見、忠於自己的人，但亦不算是反派，甚至覺得他是一個好人，不似是一個有心計、心胸狹窄、為達目的而不擇手段的反派。如果要重新設計黎耀祥的人設，倒不如由第一他開始就突顯他陰暗一面塑造他成為一個「終極反派」，或者在結局被張振朗打敗，或者在結局篇中醒覺重生成為一個好人，總好過角色定位不好不壞，模糊不清。想激起大家追劇的意欲，正與反的對立需要強烈。真的有少少浪費了黎耀祥這個「視帝」的演技。

浪費咗黎耀祥。（《拳王》截圖）

拳擊場面唔夠好睇

單睇劇名《拳王》兩個字，第一個反應必定是拳擊或者令人聯想起劇集版的《激戰》，但實際上《拳王》中出現拳擊的畫面卻是三，數集都未必有15分鐘畫面，大部份都是聊天交代劇情和談情，與其睇一些「過場」聊天場口，倒不如睇張振朗、朱敏瀚的成長，睇他們如何變而成為一個職業拳手。