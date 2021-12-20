拳王．劇評四｜黎耀祥耍手段先好睇　大篇幅講愛情其實係拖集數

無綫劇集《拳王》第15-19集劇評。



今個星期的《拳王》進入結局周，作為結局篇前五集的劇情理應要為張振朗與朱敏瀚的終極一戰埋下伏線，亦需加強張振朗與黎耀祥之間的矛盾，在「權/拳王」這個大框架之下鋪排出緊張氣氛，增加追劇的意慾，不過第四周劇情卻予人有種可有可無的感覺。



《拳王》真係好多置入式廣告。（《拳王》電視截圖）

劇情講及黎耀祥為上位成為搏擊總會主席而耍手段，為了幫助拳館選手出賽而引誘其食禁藥。另一方面也鋪排了黎耀祥和朱敏瀚的父子情，也用蔡潔向張振朗表白，朱敏瀚也向蔡潔表白，這個三角戀，企圖為張振朗與朱敏瀚終極一戰加上一個動機。

張振朗和朱敏瀚打最終一戰的理由，竟是又是三角戀。（《拳王》電視截圖）

雖然主線方面交代了張振朗和黎耀祥的恩怨，以一張支票而終於告一段落，但以一整個星期五集，5個小時劇情的篇幅來說，作用實在是微乎其微。觀眾睇《拳王》的原因其實十分顯淺易明，一是睇肌肉、二是睇拳擊打鬥，追求其中帶來的爽快感，三是睇黎耀祥的權鬥耍手段，四是睇張振朗的角色人物成長和復仇之路。

騷多啲肌肉係好事嚟。（《拳王》電視截圖）

還好有黎耀祥爭做主席這一部份。（《拳王》電視截圖）

感情線呢？come on，2022年都嚟緊啦！為什麼還要着重於感情上面？是不是張振朗飾演一個只懂打拳，滿身汗臭，木木獨獨，想為兄報仇的宅男就會冇人睇？是不是黎耀祥只會權鬥，沒有陷入三角戀再拒絕異性就叫不好戲？不是說應該整套都只存在男人這麼偏激，而是一套這麼剛陽味重的劇集，為什麼要用這麼多篇幅去講感情？在一套剛陽味重的劇集中，愛情部分應是一個畫龍點睛的存在，透過愛情，不論是手足情、友情、男女情，去豐富角色的人物性格，令這個角色更為立體，而不是故事的主軸。

張振朗和朱敏瀚是好朋友。（《拳王》電視截圖）

都好，主線推進咗少少。（《拳王》電視截圖）

增加感情戲無疑可以為其他演員加戲份，雖知道編劇都要為「戲份要分勻」這個標準而負責，但又有沒有想過為觀眾的時間和眼睛負責任？老實說這幾集的節奏實在慢得讓人喊悶，有種拖戲的味道。蹤使演員為了套劇修身操肌一整年，節食減肥練成鋼條身形，又或者如何挑燈夜讀，分析角色心路歷程也好，如果劇本未能精益求精，也只是浪費了演員們的一番心血。今個星期就是結局周，希望剩餘集數能有更多主線劇情，少一些談情說愛。