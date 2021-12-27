異搜店 | 73歲于洋告別TVB繼續拍戲：都係志在過日辰

73歲老戲骨于洋（原名龔子超）在現正播出的無綫（TVB）電視劇《異搜店》飾演李成昌（飾馮立堂）開設的二手店店員，戲份不多，首兩集跟麥秋成（飾馮祖輝）及陳曉華（飾馮祖儀）只有簡單對手戲。去年9月于洋承認已約滿離開TVB，故《異搜店》成為了于洋在TVB的告別作。



現正播映中的電視劇《異搜店》成為于洋的TVB告別作。（劇集截圖）

于洋為TVB效力30年，參演過逾130套TVB劇集，因常飾演皇帝、爸爸及外父等角色而為人熟悉。他的代表作是1998年的電視劇《真情》，他飾演「高山青」，與「好姨」薛家燕是熒幕情侶。他曾因移民、與TVB鬧糾紛而兩度不續約TVB。

于洋向《香港01》透露，經已在上年9月約滿離開效力超過30年的TVB。（陳順禎攝）

去年9月他約滿後再度離開TVB，但他不言退休，去年11月接拍「時裝版宮心計」由香港名監製梁家樹製作，寰亞傳媒集團與優酷合作的都市商戰劇《家族榮耀》，據指戲份不少。而演員陣容亦相當強勁，除了張智霖、楊茜堯（前名楊怡）、羅子溢（前名羅仲謙）之外，更有熊黛林、黃浩然、李彩華、梁靖琪、郭政鴻等演員。

《家族榮耀》陣容強勁，除了于洋外，更有張智霖、楊茜堯（前名楊怡）、羅子溢（前名羅仲謙）、熊黛林、黃浩然、李彩華、梁靖琪、郭政鴻等演員。

故事講述了馬氏家族三代人之間的鬥爭故事，在香港、澳門及深圳三地取景拍攝。劇集在今年3月正式煞科。據悉TVB已購入版權，將在myTV SUPER上架播出。于洋今日（27日）接受《香港01》訪問，透露《家族榮耀》於3月上架，他說道：「聽講係1月喺優酷度播，3月就喺myTV SUPER播。」他表示：「今次好多戲份，我係主戲，一家之主。楊茜堯、熊黛林、李彩華係我三個新抱，楊茜堯會做反派，大家估佢唔到。」

于洋又表示，已接拍同由寰亞製作的《諜影追擊》，他說：「應該下個月底開工，同埋Bosco（黃宗澤）、黃浩然、郭政鴻、艾威嗰啲啦！可能覺得用開我覺得好用，咪繼續用我囉！都係志在過日辰，我哋呢啲唔爭㗎啦！」他坦言，當初是為了還騷才接拍《異搜店》，「要還騷呀嘛，所以冇對白都照拍囉！出面點都好過入面啦！日夜日夜咁拍好辛苦，如果返去都係簽部頭約，一組組拍好啲。」

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