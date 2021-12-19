全民造星IV | 經理人Wing心水10人女團　唔怕MIRROR咁人氣不均

ViuTV皇牌選秀節目《全民造星IV》今日（19日）於九展舉行總決賽記者會。擔任比賽評審及女團經理人戴穎（Wing）今日出席記者會，笑言被到場的粉絲人數嚇親，她又點名稱讚Candy（王家晴）及Yoyo（葛綽瑤）進步很大。



《全民造星IV》20強今日（19日）於九展舉行總決賽記者會。（梁碧玲 攝）

雖然未定女團名，但人數方面，Wing希望在10個以內：「我自己心水就係10個內，但一路都未定嘅。因為我哋一路都留意住好多消息呀，大家喜愛程度，同埋當日決賽成績啦，網上大家投票嘅人氣參賽者，咁呢啲數據我哋都會留意住嘅。因為我哋打算決賽後先坐埋一齊，大家將心入面個名單攞出嚟啦，一齊傾，咁我哋就會得出一個組合出嚟。」

Wing表示大家都唔想浪費了有潛能的參賽者：「因為好可惜㗎！因為去到而家個階段，觀眾睇嘅係一面，觀眾睇嘅係節目本身，但我哋同佢哋相處咗好耐，我哋睇到佢哋既潛能，好似慢慢湧緊出嚟，好多你就覺得好可惜。所以點解你會好糾結，就係因為你要傾好多嘢。」

Wing心水女團人數是10人。（梁碧玲 攝）

會否擔心10人女團會像MIRROR一樣人氣分布不平均？Wing坦言唔擔心，認為團體緊要過單個成員發展，「又冇嘅。因為MIRROR團魂喺度，大家係鍾意MIRROR，點都走唔開一個團。我哋個方針都係咁，以團行先。」但她認為最終目標是希望每位成員都有能力Solo。

Wing希望大家不要再攻擊方方。（梁碧玲 攝）

至於備受爭議、在決賽前止步的重讀生的方方（方芷欣），Wing勸大家對她停止攻擊，她說：「大家唔好再鬧佢啦！因為我覺得佢都係想嚟追夢嘅一位參賽者，咁我又一路都有擔心佢，因為佢一日收到過百、幾千個Comment、DM。換作係自己，將心比己，係唔會好受。」

方方在《全民造星IV》成為話題人物。（YouTube影片截圖）

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