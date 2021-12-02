《唐人街》相隔兩年終落實播出　傳改名為《鐵拳英雄》明年1月播

由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、姚子羚、伍允龍等主演的TVB劇集《唐人街》自2019年5月拍完以來已經超過兩年，劇集原本獲安排於去年9月緊接《反黑路人甲》播出，當時宣傳片亦已經播放，但就突然被抽起，改播由馬國明及高海寧主演的《C9特工》，令劇集淪為倉底貨。近日有報道指《唐人街》已經改名為《鐵拳英雄》，即將在明年1月正式播出，消息一出令不少劇迷大感興奮！



近日有報道指《唐人街》已經改名為《鐵拳英雄》，即將在明年1月正式播出。（海報）

2016年劇集《城寨英雄》大獲好評，男女主角陳展鵬及胡定欣更憑此劇分別獲得視帝及視后，而袁偉豪同王君馨亦成功跑出，獲得最受歡迎電視男女角色。而由原班人馬演出的《唐人街》以五、六十年代曼谷唐人街做背景，除了視帝陳展鵬、視后唐詩詠之外，更有元秋、歐瑞偉、伍允龍、李嘉等多位打得之人助陣，早在開拍時已經備受期待。

早前張國強為《唐人街》補配音。（微博@張國強KK）

不過劇集的播出日期就一拖再拖，令不少網民大失所望，TVB回應指因配合全球同步播出，技術上需進行調整，所以要將《唐人街》押後播映。而早前有份參演的張國強就透露因改字眼，需要為《唐人街》補配音，如今再傳出落實於明年年初播出，更改名為《鐵拳英雄》，似乎是為了與《城寨英雄》呼應，不少劇迷都表示十分期待，希望劇集可以延續《城寨英雄》的佳績！不過亦有人擔心劇集獲安排於「炮灰檔」播出，不但會影響收視，而且恐難獲台慶頒獎禮提名，無論是聲勢還是贏面都非常輸蝕，因而大感可惜。

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