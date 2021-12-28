「樂壇風紀」甄妮暗諷李靚蕾狠毒無底線：相信會有報應降臨

要數12月娛樂圈最轟動的新聞必定是王力宏與李靚蕾的毀滅性離婚，李靚蕾在微博寫上近5000字的長文踢爆王力宏召妓及約炮等行為，事件最後因王力宏暫時退出娛樂圈而平息。雖然王李離婚事件暫告一段落，但外界對李靚蕾毀滅式爆料的做法有不同的意見，有人會認為李靚蕾的做法高明，也有人認為會傷害到她的子女。

全年壓軸必數王力宏李靚蕾離婚，

68歲的甄妮有「樂壇風紀」之稱，一向敢怒敢言的她批評過不少藝人明星，剛出道的鄧紫棋（G.E.M.）被批無禮貌，又怒批張栢芝及陳奕迅高聲談天擾民等。日前（24日）她在Facebook上發文：「才明白『最毒婦人心』，若她第二，沒人能第一。」，被指在暗諷李靚蕾。在甄妮後發文後不少網民紛紛留言，儘管雙方在交流時未有指名道姓，但是他們的對話內容都指向了李靚蕾。甄妮留言道：「連人性基本底線都沒有，書唸到那兒去了？不懂『停』怎麼寫嗎！學歷高，別笑死人了！」、「打開那裡都是重複，疫情大家已很苦悶，給點節日的氣氛行嗎？」甄妮在評論中表示她口中的「婦人」是位聰明人，不用花費金錢就能影響輿論。另外，她又指「婦人」不懂得點到即止，「再繼續下去，原本同情都變得不同情，太超過了吧！」