甄妮7年前淡出幕前後鮮有再露面　67歲膚況超好近照曝光

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-25 10:00

歌后甄妮自從於2014年舉行完一連三場音樂會之後就漸漸淡出幕前，只間中在社交網站分享日常點滴。日前她突然在Facebook發文公開近況透露自己身處台灣，兼上載一張自己輕鬆嘆紅酒的照片，距離對上一次分享近照已經是兩年後的事。

甄妮於7年前在香港舉行完音樂會之後已淡出幕前。（資料圖片）

現年67歲的甄妮於7年前在香港舉行完音樂會之後，僅僅以嘉賓身份參與張耀榮和羅文的紀念演唱會就沒有再公開露面過，直到上周二（19/1）她突然在Facebook發文透露自己現時身處台灣，上載一張近照並寫道「呵呵呵我回來了！」，相中的她化着淡妝突顯出超好膚況，而且她打扮甚有品味，穿起黑色樽領衫、戴着鑽飾的她感覺優雅，完全感受不到時光的飛逝，看來她這段時間過得不錯。

現年67歲甄妮久未露面，日前終於公開近況，照片中的她依然光采動人。（Facebook：甄妮 Jenny Tseng）

甄妮至小在台灣長大，直到1977年結婚後才跟老公傅聲來香港發展兼成名，然而她的老公在她30歲時因車禍不幸離世，甄妮於4年後在美國用亡夫的冷凍精子進行人工受孕並誕下女兒甄家平（Melody）。甄妮之後與女兒相依為命，而Melody亦曾經擔任自己的音樂會監製，現於美國擔任演唱會製作人。

甄妮和女兒甄家平多年來相依為命。（Facebook：甄妮 Jenny Tseng）

點擊觀看更多圖片：