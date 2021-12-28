異搜店1-6集劇評 | TVB家庭劇套路　奇幻懸疑包裝都只係舊酒新瓶

無綫（TVB）電視劇《異搜店》1至6集劇評。



左思右想，花費了一段時間思考如何形容首周的《異搜店》劇情，最後得出一個結論，這是部以奇幻懸疑做花紙的電視劇，骨幹還是TVB式家庭劇情，舊酒新瓶，都頗令人失望。

《異搜店》現已播出一周。

男主角何廣沛（飾韋德信）有特異功能，觸摸物件便可感應到它的過去。首周劇情主要講述，何廣沛觸碰了公雞神像「阿Gai」後，得悉「阿Gai」的前主人雞檔老闆娘遭家人遺棄而精神崩潰，個腦仲生埋腫瘤，學《唐百虎點秋香》梁榮忠話齋，「邊個夠我慘！」而何廣沛、陳曉華（飾Joey）見到雞檔老闆娘這麼淒涼，決定幫助她與家人和好。

首周劇情主要講述雞檔老闆娘的家庭故事，反倒減淡了懸疑感。（劇集截圖）

作為一個奇幻靈異故事愛好者，你會期待睇到更多奇幻劇情。但首周最奇幻的應該是何廣沛見到條公雞毛漂浮在空中的畫面，同埋背景音樂，其他大部分時間都在講述雞檔老闆娘的家庭故事，例如她捱生捱死為頭家，但老公都偷食，個女又不生性。但當然，經歷重重波折後，最後就是一家人拖住手，一副和樂融融的大團圓結局。

何廣沛。（劇集截圖）

由於着墨於太多家庭故事，減淡了懸疑感，走向也是意料之內。最大懸念或者是為何何廣沛會有感應物件的能力，或者最後會交代。不過如果有特異功能就叫有靈異感，周星馳《賭俠》系列都好有靈異感。談及懸疑感，上一套《換命真相》雖然結局出乎意料，但起碼懸疑感交足貨。不過《異搜店》才播出第一個星期，且看之後走向如何。

實際上，TVB曾經成功製作出不少高質奇幻懸疑劇集，例如《今宵大廈》、《鬼同你OT》，可見TVB是有能力製作出高水準人氣奇幻懸疑電視劇。可是，為了切合TVB觀眾口味，TVB部分劇集有時會着墨太多於支線劇情，例如感情線，反倒搶了主線風頭，也許這才是要改善之處。

如果隻公雞有性，點睇都係隻公雞搞到佢哋成家人咁慘。（劇集截圖）

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