張敬軒邀Tyson Yoshi 泳兒做演唱會嘉賓　觀眾叫除衫做聖誕禮物

張敬軒的《The Next 20》第四場演唱會於昨晚（26日）Boxing day舉行，軒仔再派大禮，請來Tyson Yoshi 及泳兒（Vincy）任嘉賓，觀眾一晚拆兩份禮物，加上兩度安歌，非常開心滿足。



軒仔介紹Tyson Yoshi坦言他們的相遇很奇怪，「我係訪問佢嘅人，佢個日仲激嬲我，竟然同我講，細細個就聽你個首《孤單公園》㗎啦 ！之後我膽粗粗問佢，你來做我嘉賓好不好？」現場歌迷已經醒目估到係Tyson，頓時歡呼四起。Tyson帶住支大形玩具槍上台，一上來就向軒仔發射，十分頑皮。軒仔想搶槍報仇，但因為唔識點開槍而失敗。

及後，軒仔口渴問工作人員攞水，料不到係攞出Tyson近日半裸爆肌代言的冰涼水，飲完一啖笑住話：「嗯，幾好味。」Tyson笑到唔識反應。軒仔又話：「為咗你，我特登去買左呢個牌子水飲吓，我係香港咁耐，未見過有個裸男賣廣告 ，今日Boxing day… 你著件T上來，係咪準備比我拆禮物呀！」 觀眾隨即起哄叫Tyson除衫，Tyson就跑過去拉軒仔外套上面的打結，軒仔表示：「你似拆禮物多啲喎......」他又開玩笑地呼籲大家，不要相信飲下Tyson代言的水後會豐胸，非常搞笑。

張敬軒詢問Tyson，「你話細細個鐘意我，究竟幾細？你咪亂講野呀......」Tyson驚驚青青答：「中......中......中學，小學個陣你未入行 .....」軒仔聽後非常滿意：「嗯！你小學我未入行，講得好有前途！」Tyson回答：「多謝大佬，多謝大佬。」軒仔話：「你講咩話？好啦，咁我收你做𡃁。」

講到歌，Tyson不停狂讚軒仔首《孤單公園》係勁到冇人有，「我以前諗，如果要做廣東歌，一定係《孤單公園》咁，當我知呢首歌係你有份編曲時，嘩，我簡直對你尊敬直線上升！」軒仔感謝謂：「咁我交個台比你啦，前嗰幾晚你個正印嚟咗，今晚輪到你施盡渾身解數！」Tyson隨即向觀眾揮手，「你好，我係Tyson Yoshi！今晚廁所位！」觀眾再次歡呼四起。Tyson說：「有人話我正印係林家謙， 個晚我諗，我上台唱咩好，我女朋友即冷笑一聲，咁我唯有唱《Christy》啦！隨即就獻上《Christy》比大家。

安歌後，軒仔又為大家送上另一份禮物，請來泳兒出場，與他合唱平日極少公開場合演唱過的《石徑》。

軒仔謂：「今次寫演唱會Rundown（流程） ，發現好多歌，咁多年都係唱得個一次半次，既然係聖誕節最後一晚，想唱一首未唱過的歌，但呢首歌一個人搞唔掂，想搵佢來幫我，我同佢好有緣，2005 年舊唱片公司人事變動，我被投閒置散，宣傳錄音又少，冇收入，恩人周國豐，叫我去做港台節目，一份工做DJ，一份 TVB 8 頻道做 VJ報娛樂新聞， 嗰段日子好難忘，係港台返工第一日，就收到呢位歌手第一隻派台碟 《感應》！歡迎我嘅特別嘉賓Vincy，我的小師妹。」

泳兒上台已眼濕濕，她說：「多謝你，台下面聽你講，我已經好感觸。 我第一隻派台碟係你手，我冇乜人識，第一個小小演唱會，你都願意來幫我做嘉賓......」隨即熱淚盈眶，軒仔為泳兒抹淚並鼓勵她說道：「每個人也是由一張白紙開始，只要肯努力，聽眾耳朵係雪亮！你一定會有好成績！」

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