東張西望丨陳彥行出示紅簿仔證月入3萬　斥遭虛報收入買大額保單

行姐投訴銀行經紀不實，用盡媽媽資金買入大額保單。（電視截圖）

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》今晚（28日）繼續跟進陳彥行與母親墮入的3000萬保單騙局。昨日報道出街之後，行姐在社交平台反擊：「要繼續幸災樂禍，落井下石的隨便，衷心感謝真心關心我的人。」

《東張》今日繼續透露事件始末，原來銀行經紀佘先生在一年半時間內，以行姐媽媽的資產買入總共六份保單，當中有三份超大儲蓄保單在五日之內買入，其後又再買入兩份超大儲蓄保單及一份危疾保單，每份年繳約100萬，全保單換算合共約3000萬，最終行姐發現，當中有五份已失效。

六份大額保單有頭三份在5日內買入，內容相同。（節目截圖）

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行姐在節目中十分激動，狠斥經紀佘先生不盡責並隱瞞實際情況：「我曾經收過啲文件話有啲嘢失效，我都有問佢。」行姐並播出佘先生錄音，對方稱已與行姐媽媽跟進，不用理會文件。而超大保單另一可疑之處在於供款能力，行姐出示紅簿仔指經紀佘先生虛報收入：「佢我話我每月收入10至12萬，但我當時做電台只係得3萬幾人工，佢又話我有其他收入5萬蚊，又將我媽媽嘅業權寫做我名！」

行姐愈講愈激動並落淚語窒：「後尾媽媽同我講，佘生叫佢由其他銀行提出資金話要幫手理財，我媽媽咁信任佢，將其他所有銀行嘅嘢擺晒入佢戶口度，佢用盡晒所有資金！我媽媽已經75歲，啲錢係佢辛辛苦苦幾十年搵返嚟，點解佢明明可以安享晚年，點解呢個時候會認識咗呢個佘生一舖清袋！」

行姐不忿：「明明媽媽可以安享晚年，點解會認識到佘生一舖清袋。」（節目截圖）

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節目又透露行姐7月曾向銀行投訴但不成立，保監局又將事件轉交金管局跟進但冇結果，令行姐相當不忿：「呢年事一開始係錯，點解要繼續錯落去！」直至節目跟進後，銀行、保險公司、行姐才達成共識。

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