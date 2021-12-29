華燈初上第二季｜郭雪芙黑化投吳慷仁旗下　林心如「光」店現危機

Netflix推出的台灣原創劇集《華燈初上》大受好評，而第二季亦即將在30日播出，日前亦已經播放近3分鐘的預告片，多個新人物陸續登場，包括霍建華﹑徐若瑄﹑林柏宏﹑吳慷仁等，為劇情展開更大的聯想性。而劇組近日亦再播放一次最新預告為「查案篇」，劇情更引來多方面的猜測，現在就讓我們一起來看看吧！

有收看《華燈初上》的觀眾都知道，在第一季結尾的時候已經揭曉了死在山林裡的紅鞋女屍就是蘇慶儀（楊謹華 飾）。然而因為她的死而掀起日式酒店「光」中所有小姐同其身邊人都有殺人動機的嫌疑，而為了尋找兇手在第二季中所有人會因為該案件而會有所變數。

楊謹華的離世掀起謎團。（影片截圖）

第二季預告重點

在第二季預告中交待了羅雨儂（林心如 飾）同蘇慶儀（楊謹華 飾）少女時期的姐妹情﹑蘇慶儀與母親看似母女不和的關係﹑蘇慶儀弟弟馬天華（霍建華 飾）出獄後的情況﹑蘇慶儀成為媽媽桑之前做小姐的經歷等，交待了更多前傳部分的劇情等，不過最受關注的就是由吳慷仁飾演的第三性媽媽桑登場，陰暗的人物特質令劇情更緊湊。而在最新預告「查案篇」中，吳慷仁展現的篇幅相當之大，看來第二季其戲份相當重。

霍建華同林心如鬥戲。（影片截圖）

吳慷仁冷嘲林心如

因為「光」發生命案而導致生意大減，而在第二季中新的酒店「Sugar」登場，將展開一場比拚。的確吳慷仁飾演的媽媽桑寶寶搶了不少客人，更不時冷言冷語嘲諷林心如：「妳真的認為還會有客人，想要來這裡消費嗎？」，更不畏言對林心如的旗下小姐喊話：「在這家店倒閉的時候，來我們這邊應徵喔！」而她強大的氣場同自信更哄得不少客人相當開心，言行舉止對林心如的態度非常不友善。正正因為他的出現製造了更多聯想性，造成看似有一種危機感存在似的，到底他同蘇慶儀有沒有關係﹑接觸過呢？是不是兇手呢？他的討論聲在網上是最高的。

吳慷仁搶了「光」不少客源。（影片截圖）

吳慷仁會不會是殺人兇手？（影片截圖）

郭雪芙黑化墮落

另外，在第二季中愛子（郭雪芙 飾）整個人似乎變成另一個人似的，對比第一季的她個性單純﹑直接，在第二季中她似乎黑化展現更多內心暗黑面走向墮落。第二季她已經不在是「光」裡的小姐，而是轉投吳慷仁旗下，在造型上整個人變得成熟﹑性感，言行舉止變得更為激進，在她身上看似還有秘密未被公開，到底她是不是兇手呢？畢竟在第一季中，她同蘇慶儀有許多接觸，而且更看不慣她對何予恩（張軒睿 飾）冷處理，而進行一次又一次的恐嚇，對她甚為不滿殺人動機比起其他人還要高。

郭雪芙愈來愈黑化。（影片截圖）

郭雪芙同蘇慶儀曾有不和關係。（影片截圖）

回顧第一季多位嫌疑人

當然除了郭雪芙﹑吳慷仁有殺人動機之外，還有多位人士是被預設有殺人嫌疑的。包括跟蘇慶儀愛上同一個男人的羅雨儂，最終二人姐妹情決裂，她的死自然令羅雨儂被想到就是第一位殺人兇手的順位。阿季（謝瓊煖）不滿蘇慶儀阻撓她與中村先生的接觸，更不滿她最終成為了中村先生戰擇的女人，一直對她不滿，有可能是兇手。還有牛郎亨利（王柏傑 飾）和百合（謝欣穎 飾）這一對情侶，手上的毒品貨源在蘇慶儀上不知所蹤，會不會為了尋找毒品貨源而殺人滅口呢？ 到底案情的發展會有如何走向呢？我們就拭目以待劇集播出。

王柏傑同謝欣穎是殺人兇手？（影片截圖）

林心如被懷疑是殺人兇手。（影片截圖）

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