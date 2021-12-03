華燈初上 |紅鞋女屍掀燒腦潮　林心如做媽媽桑風情萬種勁吸睛

Netflix剛推出的台灣原創劇集《華燈初上》大受好評，劇集除了已連續多天榮登Netflix台劇排行榜冠軍之外，在香港方面亦名列前茅，而在內地知名影視平台「豆瓣」更奪得8分相當之高。身兼製作人又是主演之一的林心如再次令不少觀眾刮目相看，將媽媽桑一角發揮得淋漓盡致，自然展現的嫵媚﹑成熟感非常有匹配度，讓大家覺得她已經成功擺脫了「紫薇」的影子，大家幾乎有讚無彈。

林心如在劇中飾演媽媽桑大受好評的。（影片截圖）

《華燈初上》主要以80年代台北的「條通文化」（日本人集居巷子）為背景，劇集以一具紅鞋女屍揭開序幕，導演用一個倒叙的手法講故事，以五光十色的日式酒店文化同小姐為主視角，慢慢帶領觀眾進入一個懸疑的漩渦，去猜測該女屍是誰﹑到底怎樣被殺﹑是誰殺害等，每當有一位極懷疑的對象時，都有被推翻重新梳理的劇情交待，過程中六位酒店小姐隱藏的故事展現人性慾望，情慾交織的明爭暗鬥，非常寫實。

一具女屍揭開序幕。（影片截圖）

酒店小姐自身的故事非常精彩。（影片截圖）

而作為女主角之一的林心如在劇中飾演一位酒店媽媽桑羅雨儂，非常有感。雖然衣服裝扮為該角色增加了許多分數，但自身年齡感﹑閱歷感同角色有一個匹配度，自然讓觀眾有投入感。當然少不了其好演技，在演繹媽媽桑時，她每一個動作都好溫柔，招呼客人永遠笑容至上，將風情萬種的一面呈現大家眼前，原來為了該角色她在維持身材方面以水煮餐為主，拍攝時穿緊身束衣褲上陣，只為自己看起來像酒家女。

林心如展現的成熟感讓觀眾看得投入。（影片截圖）

林心如眼神變化有起承轉合感覺。（影片截圖）

上班時笑容滿面的模樣非常吸引，但當下班時又是另一個模樣，督促自家小姐全程冷酷，手持酒杯點着香煙的一個眼神，同上班時形成一種強烈對比，非常自然完全看不出有表演痕跡。另外，在面對男友江瀚（鳳小岳飾）的背叛時，林心如展現的極憤情緒，眼神眼神凶狠犀利報復的行為，在呈現一種「不要得罪女人」的感覺，完全展現受傷時女人的真實感出來。

面對工作﹑男朋友時需要的堅強精神，在面對家人時她則有一種無可奈何的感覺，點着香煙思考的畫面可以看到她最放鬆的時候，不同埸面展現的氛圍感都不同，有起承轉合的強烈感。

面對男朋友的背叛時，她展現的報復行為非常帶感。（影片截圖）

另一種無可奈何的眼神。（影片截圖）

正正因為林心如扮演的酒家女強烈感十足，讓不少網友認為她似乎轉型成功。拋去了過往演繹傻白甜的套路，肯放下身段接演同自己年齡相符的角色，在演繹上大膽了一些。網友們紛紛留言表示：「終於不演傻白甜」﹑「演技自然真實富有感染力」等，肯定她出色的演技。

林心如演技被激讚。（影片截圖）