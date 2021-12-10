華燈初上｜第二季預告公開超精彩　陣容強大謎團越來越大

Netflix剛推出的台灣原創劇集《華燈初上》大受好評，隨之而來大家都好期待第二季的來臨。今（10日）劇集就播放第二季預告片，超強陣容驚艷不少網友，特別是林心如同霍建華夫妻鬥戲一幕非常吸眼球，短短近3分鐘的預告片已經在網上引來許多話題。

《華燈初上》第二季將在30日播出。（影片截圖）

有收看《華燈初上》的觀眾都知道，第一季交代了媽媽桑羅雨儂（林心如飾）同蘇慶儀（楊謹華飾）姐妹情，從而因為一個男人江瀚（鳳小岳飾）而反目，最終在不知道什麼原因情況下，蘇慶儀的離世掀起一單懸疑案，所有在日式酒店「光」中所有小姐同其身邊人都有殺人動機的嫌疑，在第二季中所有人會因為該單案件而會有所變數。

楊謹華的離世掀起謎團。（影片截圖）

預告片一開始穿着旗袍在唱歌的女子就是歌手9m88，接着就是徐若瑄上陣，她華麗成熟的打扮就是扮演媽媽桑，語重心長表示：「這個世界不可能什麼都是你的，有得到就會有失去。」似乎話中有話。隨後時間回到蘇慶儀同羅雨儂的青少年閨蜜時期，眼見年輕時的蘇慶儀展現的表情同行為似乎活得不快樂，彷彿內心有另一個面向似的，在這一幕上讓觀眾的引入感特別重。

徐若瑄扮媽媽桑登場。（影片截圖）

林柏宏﹑曾敬驊將登場。（影片截圖）

而在第一季尾聲中霍建華扮演蘇慶儀的弟弟馬天華，眼見二人在監獄中相見，就知道他是一位作奸犯科的人，而他的詳細資料同身世將在第二季呈現。當出獄後得知姐姐的死訊，霍建華就在姐姐的喪禮中兇神惡殺對林心如講：「之後我會用更高，更好的規格來辦你的婚禮。」還在喪禮中大灑冥紙，更有同楊祐寧持槍對峙的精彩場面，相信霍建華的角色大為升高。而他這一個舉動似乎在他心中已認定林心如就是殺人兇手，這一幕夫妻二人鬧戲，霍建華凌厲凶惡的眼神特別帶感，果然是演技派。

霆建華同楊謹華是姐弟關係。（影片截圖）

霍建華同林心如鬥戲。（影片截圖）

作為蘇慶儀閨蜜的林心如相信在眾人心中殺人動機是最大的，但為了還自己清白想捉到兇手，她不惜透過媒體發聲：「我想要跟真正的兇手說，我不知道你殺人的原因，你以為把它丟給我，警察就抓不到你了嗎？但這條人命你注定要扛一輩子的。」最後由吳慷仁飾演的第三性媽媽桑登場，陰暗的人物特質為劇情展開更大聯想性。多位演技派演員陸續登場，不少網友都激讚林心如的人緣好能邀請他們答應演出，已經迫不及待想看第二季了。而第二季將在30日播出，到底殺人謎團是如何呢，我們就拭目以待。

霍建華同楊祐寧持槍對峙。（影片截圖）

吳慷仁飾演的第三性媽媽桑登場。（影片截圖）

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