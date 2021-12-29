吳宗憲親身為涉毒兒子救駕　道歉記者會還原事發經過

台灣綜藝天王吳宗憲兒子吳睿軒（藝名：鹿希派），在聖誕節離開夜店時，從剛認識的朋友手中接過「捲煙」，即場被警員盤查，發現得到的是大麻捲煙，即場被捕，保釋金達10萬元新台幣（約2.82萬元港幣）。

吳宗憲今日亦有出席兒子的道歉記者會。（資料圖片）

吳宗憲兒子吸毒被捕｜吳睿軒交10萬保釋金 全程雙手合十走出地檢

吳睿軒今日原本有新專輯記者會，吸毒事件令發布會變成道歉記者會，原本揚言不出席的吳宗憲最終亦有現身。吳宗憲訓斥：「最恨的就是毒品！」而吳睿軒為當日行為解畫，再三強調不知道是大麻：「我當下真的喝醉了，不知道是大麻菸。」身旁的吳宗憲透露老婆張葳葳暴哭，自己亦無法原諒，愈說愈激動痛斥：「我你應該不是壞而已，壞可以浪子回頭金不換，笨卻是一輩子，那麼傻X呢！怎麼站在路邊抽大麻！」吳睿軒又表示繼續做音樂：「走到走不動為止，音樂就是我最大的動力。」

吳睿軒痛斥兒子「怎麼站在路邊抽大麻！」（視覺中國）

早前吳宗憲公開要求處罰從重量刑：「子不教 ，父之過。生養教陪，這個是我們為人父母所應該要負的責任⋯⋯是法律的部分，更是道德的最基本標準，懇請法官，從重量刑」在社交平台自責：「愧為人父！也難辭其咎！」

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