性感女星被吳宗憲「忘情伸脷」尷尬笑　憲哥認自肥：有時候要自用

【LaLa蘇心甯／憲哥吳宗憲／綜藝大熱門】吳宗憲日前在節目《綜藝大熱門》上與台灣女藝人嘴對嘴共吃一塊肉，畫面遠看還以為兩人在舌吻，讓現場其他來賓看了都驚聲尖叫！



最新一集《綜藝大熱門》，主題是KTV解封，除了請來賓開唱KTV必點歌曲之外，還介紹一些美食，結果當吳宗憲夾起一塊牛肉餵給一旁的國光女神LaLa蘇心甯，並表示「一人一半」，結果因為肉咬不斷，吳宗憲就湊上前去，伸舌張口咬斷肉，讓一旁的來賓都傻眼尖叫，主持人Lulu打趣的說：「吳董，我們這邊有客人耶！他有消費，啊你自己這樣？」，吳宗憲則笑回「沒關係！我們有時候也要自用」。

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接著吳宗憲又再夾起另一塊肉，自己咬著一頭，另一邊則讓玖壹壹的洋蔥來咬斷，讓大家都笑翻，沒想到接下來換洋蔥咬著一塊肉，與音樂人丁曉雯老師，來上演共吃一塊肉，再度讓現場來賓都嗨翻了！網友也直呼「洋蔥與丁曉雯老師的畫面經典」。

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