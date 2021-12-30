爸爸去哪兒 |王詩齡女大十八變搣甩嬰兒肥　臉尖尖現少女青春氣質

內地綜藝節目《爸爸去哪兒》系列大受歡迎，多年過去一眾萌娃亦長大不少，其中參加第一季節目的王詩齡（Angela），近日就在社交網站上貼自己近照，展現微笑的她比起從前瘦了許多，散發青春活潑少女味道，不禁讓網友們感嘆時間過得真快，當年只有4歲的小女孩如今已變成少女了。

當年的Angela只有4歲好可愛。（影片截圖）

有收看第一季節目的觀眾都知道，當年只有4歲的Angela是一位臉圓圓肥嘟嘟的小女孩，相當可愛。而多年過去如今的她已長得亭亭玉立是一位12歲的少女，比起從前成熟許多，眼見她近日上貼的近照可見，留着一頭長黑髮的她臉上退去了嬰兒肥，變得臉尖尖的，皮膚潤紅透亮，對着鏡頭微笑，坐得端莊散發濃濃優雅氣質，變得愈來愈漂亮，果然印證了一句說話「女大十八變」，不少網友都感慨時光飛逝，小女孩都長這麼大了。

Angela已經12歲。（影片截圖）

上月Angela的父親王岳倫在微博宣佈，早在7月時已與妻子李湘和平分手，結束了12年的婚姻，雖然二人不再是夫妻關係，但作為Angela的父母會共同撫養並付出全部的愛給她。

王岳倫同李湘已經離婚。（視覺中國）