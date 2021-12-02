《爸爸去哪兒4》沙溢傳出軌電視台女員工　太太胡可貼幸福照反擊

近日因綜藝節目《爸爸去哪兒》而為人熟悉的內地導演王岳倫，被媒體目擊到與年輕女子約會出入酒店，掀起婚內出軌疑雲。沒想到事後他在微博發文表示，宣佈其實早已在今年7月份已同太太李湘和平分手，結束了12年婚姻，事件震驚不少網友。

繼王岳倫事件之後，近日曾參加《爸爸去哪兒4》的男星被爆出軌，他就是現年43歲的沙溢，事件隨即登上熱搜備受討論。

沙溢被傳出軌電視台工作人員。（沙溢微博圖片）

據網上爆料指出，沙溢婚內出軌某電視台女工作人員，還有意準備讓女方做自己的助理，而同是演員的太太胡可得知事情之後就跑去電視台大鬧，女方手上還握有與沙溢的親密視頻。

網傳沙溢出軌。（微博圖片）

當事件愈傳愈烈之時，沙溢一方就透過工作室發出聲明，強調傳出的消息是不實，惡意編造﹑無中生有。並表示目前已進行相關取證，並保留對相關造謠﹑傳謠者採取法律行動追責的權利。而太太胡可隨後在微博上貼一家四口的照片，在46歲之時許下願望:「我的生日願望，希望我家的三位沙先生能瘦下來，你們說今年我的願望能實現嗎？」用行動力撐老公沙溢，反擊網上不實傳聞。

胡可上貼一家四口照片力證一家依然好幸福。（胡可微博圖片）