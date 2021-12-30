模特兒袁晴晴7500字長文拉李靚蕾落水　網民斥侮辱：人哋光明正大

無綫（TVB）節目《東張西望》日前（15日）報道模特兒Coco涉要脅有婦之夫L先生數十萬，又自稱懷孕要求名份與生活費二揀一，袁晴晴（Coco）之後在社交平台貼出對話紀錄做證據，反駁L先生講大話兼自認是當事人。

已婚L先生在2019年底與CoCo開始拍拖。「佢好關心我工作，又好配合我時間。」

袁晴晴反駁L先生講大話 自揭纏人訊息：我俾機會你氹番我咋

袁晴晴經過兩星期沉澱，原來前日（28日）在社交平台寫下接近7500字超長怨婦文，當中用上6000字講自己天真被欺騙感情，再次希望證明自己清白。這篇超長文她有給予標題叫《給人生一段後悔的感情寫輓文》，在前言中提及「毀滅式長文」的始創人李靚蕾，又拉上關係說兩人同屬白羊座：「本人只是欣賞李小姐的做法，在捍衛公義和真理的前提下以一拍兩散的乾脆方式，揭露毁滅式的事實真相，不卑不亢落落大方的姿態，確實值得效法。」

袁晴晴在長文後又拍片，繼續重申自己被騙是受害者。（IG@coco_yuen）

袁晴晴之後開始入正題，用上6000字講述這段後悔的感情，再次形容自己天真相信童話愛情、男主隱藏欺騙，自己相信了對方的謊話，事無大小幾乎逐月點評。超長文亦有提及分手時爭拗的感情問題，袁晴晴聲稱解決方案是求名分，反而是男方提出用錢解決：「我開始知道了你又想像從前耍拖延的把戲，因此我才逼你於名份和錢兩者間作抉擇，而我亦多次提出其實我可以放棄錢，只要你願意給我一個名分。」覺得自己被誣蔑成「不折不扣只為錢做小三」。

東張西望｜模特兒CoCo疑再爆做小三 人夫提分手即自稱懷孕兼索賠

李靚蕾早前長文指控前夫王力宏在婚姻期間不忠。（資料圖片）

不過文章並冇討好到網民，反而俾網民鬧侮辱李靚蕾：「人哋李靚蕾係正室，光明正大，行得正企得正，你係小三。人哋李靚蕾講明唔要屋，等官判，你幾次voice msg要人地廿萬。」袁晴晴寫完超長文仍未平伏心情，今日（30日）再上載自白片，以口述方式再交代一次6000字的內容，同反駁與L先生沒有做安全措施，所以月經遲到後才會好驚好驚，以為懷孕。

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