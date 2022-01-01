王力宏離婚｜By2姐姐Miko罕有發聲　Yumi疑似仍住院中

新加坡女團By2妹妹Yumi（孫雨）最近捲入王力宏﹑李靚蕾的離婚事件中，雖然事後發文坦承同王力宏正式交往過，不過就否認介入他們婚姻。日前懷疑她似乎不堪輿論壓力，更傳出服藥自殺的消息，要在醫院洗胃急救，令外界相當震驚。

而身為Yumi的姐姐Miko（孫涵）自事件發生後一直保持沉默，未料就在元旦日（1月1日）罕見發聲，在微博上貼貼文疑爆出Yumi還在住院當中，再次引起網友關注。

Yumi傳出疑不堪輿論壓力而服藥自殺。（視覺中國﹑Yumi微博圖片）

Miko在元旦日在微博貼文表示：「新的一年，新的願望，可惜新年卻帶不走謠言給心裡帶來的創傷。」似乎外界的討論聲音令她們感到好大壓力。不過已出道多年的她揚言自己見過好多世面，亦經歷過大風大浪，依然相信靠自己亦可以很堅強。而在文中她又講道：「希望我身邊最在乎的人，能盡早出院恢復身體健康。」雖然沒有指名道姓，但令不少網友猜測疑是指妹妹Yumi，言下之意Yumi疑因病住院當中，亦令不少粉絲相當擔心。

姐姐Miko罕見發聲。（Miko微博圖片）

文末Miko的說話似乎話中有話：「不要從别人的嘴裡去判斷一個人，因為君子不立危牆之下。一瓶汽水到底好不好喝，只有自己喝過才可以作出判斷。與人為善，不要與人為惡，萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方。」

網上傳出Yumi服藥自殺。（微博圖片）

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